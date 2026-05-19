La cantante colombiana Totó la Momposina, cuyo nombre real era Sonia Bazanta Vides, falleció a los 85 años en Celaya, México, acompañada por su familia.

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La noticia fue confirmada por su mánager, Carolina Gotok, quien informó que sus homenajes póstumos se realizarán en Colombia, incluyendo honras fúnebres en el Capitolio Nacional junto a los Tambores de Totó.

Esta fue la última publicación en la cuenta de la artista:

La artista será recordada como una de las mayores exponentes y divulgadoras del folclor del Caribe colombiano en el mundo.

Nacida en Talaigua Nuevo, Bolívar, Totó dedicó su vida a preservar y difundir ritmos tradicionales como la cumbia, el bullerengue, el porro y el mapalé.

Desde la década de 1970 llevó la música colombiana a escenarios de Europa, Asia, África y América, convirtiéndose en un símbolo cultural del país.

Su carrera estuvo profundamente marcada por la tradición musical de su familia y por las difíciles experiencias vividas durante el periodo de La Violencia en Colombia.

Entre los momentos más emblemáticos de su trayectoria se destacan su presentación en la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en 1982 y sus colaboraciones con Calle 13 y Lila Downs.

También recibió importantes reconocimientos como el Grammy Latino a la Excelencia Musical y el Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura. Su legado quedó inmortalizado como una de las voces más representativas de la identidad cultural colombiana.

El último mensaje de Totó la Momposina en redes

El último mensaje publicado por la cuenta oficial de Totó la Momposina tiene un profundo significado emocional y artístico, especialmente tras conocerse su fallecimiento.

Aunque el texto anunciaba el lanzamiento del EP MONO COLORAO, en realidad funciona como una reflexión sobre el legado, la familia y la permanencia de su música más allá de los escenarios.

La publicación destaca que Totó ya estaba retirada de la vida artística pública, pero recalca que su obra seguiría viva “a través de las voces, grabaciones y memorias” que deja a las nuevas generaciones. El mensaje transmite la idea de continuidad cultural y de preservación de las raíces del Caribe colombiano.

Uno de los aspectos más simbólicos es la participación de tres generaciones de su familia en una grabación inédita: Totó, su hija Euridice y su nieta María del Mar. Esto convierte el proyecto en un homenaje a la herencia musical y a la transmisión oral de las tradiciones.

Además, el texto recuerda la dimensión internacional de su carrera al mencionar grabaciones realizadas en París e Inglaterra. En conjunto, la publicación deja la sensación de una despedida serena y poderosa, centrada en celebrar su historia, su cultura y el legado que deja para Colombia y el mundo.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

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