Aunque aún no conocen su nombre ni más detalles de su vida, Sonia Restrepo, esposa y viuda de Yeison Jiménez, publicó una fotografía de un hombre que, dice ella, la está acosando desde la muerte del cantante de música popular.

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Si bien no contó mayores detalles sobre por qué se siente así, sí acompañó la fotografía con un texto que dice: “Por favor ayúdenme a identificar esta rata, está acabando con mi tranquilidad, mi buen nombre y la paz mental de mis hijos. Me siento acosada, vulnerada y maltratada. Esto ya es personal, es persecución y abuso hacia una mujer que está pasando por la prueba más dura de su vida”.

Esta fue la imagen que publicó Sonia Restrepo en sus redes sociales

Pero ella no fue la única que habló sobre este tema. Ciro Quiñónez, amigo, colega y cercano a la familia de Yeison Jiménez, también publicó un video dedicado a este hombre.

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El también cantante de música popular dijo que estaban buscando en qué ciudad vivía esta persona, su dirección y todos los datos que pudieran recolectar, y dio a conocer que en redes sociales su usuario es @Kinurbano.

(Vea también: La dura situación que vive la hermana de Yeison Jiménez: “La tristeza abarca mi alma”)

Ciro tampoco dijo mayores detalles sobre qué es lo que hizo esta persona, pero dijo que también estaba dañando su buen nombre. Este fue el video que hizo el cantante:

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Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos