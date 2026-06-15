La industria del entretenimiento internacional lamenta la partida de la recordada actriz estadounidense Anne Schedeen, quien falleció recientemente dejando un vacío profundo en la historia de la televisión contemporánea. La familia de la artista lo confirmó en Facebook.

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“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, indicó el post replicado por medios de comunicación a nivel internacional.

La intérprete alcanzó el estrellato global durante la década de los ochenta gracias a su tierno e inolvidable personaje de Kate Tanner en la célebre serie cómica ALF. Su impecable actuación conquistó a millones de familias alrededor del planeta. No se divulgaron detalles del deceso ni sobre la causa ni la fecha específica.

“Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor”, indicó el mensaje de los familiares.

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Nacida en la localidad de Portland, Oregon, la estrella desarrolló una respetable carrera profesional que abarcó más de tres décadas de intensa actividad artística en los sets de grabación de California. Su versatilidad le permitió brillar con luz propia.

Antes de consolidar su éxito masivo con la carismática marioneta alienígena, la actriz participó de forma destacada en producciones icónicas de la pantalla chica como Cheers, Tres son multitud y el drama médico Marcus Welby.

El papel de la matriarca de la familia Tanner requirió de una paciencia inquebrantable y un enorme talento para la comedia física y situacional. Su química en pantalla con los demás actores marcó una época dorada de la televisión.

Los críticos de la industria audiovisual elogiaban permanentemente su capacidad para dotar de realismo y cordura a las tramas disparatadas que provocaba el carismático personaje venido del lejano planeta Melmac. Ella representaba el equilibrio del hogar.

Tras la finalización del popular proyecto de la cadena NBC, la artista decidió retirarse paulatinamente de los focos de Hollywood para enfocar sus esfuerzos en causas benéficas y proyectos personales alejados de la farándula.

La estrella trabajó activamente como mentora de jóvenes actores, decoradora de interiores especializada y embajadora de fundaciones dedicadas a brindar asistencia social a personas en condición de vulnerabilidad extrema en su comunidad.

Sus antiguos compañeros de reparto emitieron sentidos comunicados de condolencias donde resaltaron su inmensa generosidad, su compañerismo impecable y la calidez humana que entregaba en cada jornada de filmación en los estudios.

Los seguidores de la comedia de situaciones comparten masivamente mensajes de admiración y fragmentos de sus mejores escenas televisivas a través de las diferentes plataformas digitales de video y redes sociales de internet.

La partida de la emblemática figura del entretenimiento representa el cierre de un capítulo nostálgico para toda una generación de espectadores que crecieron disfrutando de sus divertidas ocurrencias familiares los fines de semana.

Alf fue una de las series de comedia (o sitcoms) más famosas y queridas de la televisión de los años ochenta. El show, emitido originalmente en Estados Unidos por la cadena NBC entre 1986 y 1990, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural global.

La historia giraba en torno a un pequeño, peludo y sarcástico extraterrestre cuyo planeta natal, Melmac, explota. Tras viajar por el espacio, su nave se estrella por accidente en el garaje de los Tanner, una típica familia de clase media estadounidense que vive en los suburbios de Los Ángeles.

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