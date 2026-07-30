Por: Noticiero 90 minutos

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La música de Disney llega a Cali con un evento único. Los seguidores de las bandas sonoras más emblemáticas del cine animado tendrán una oportunidad especial este 1 de agosto en la capital del Valle del Cauca. Ese día se presentará Fantasy x FILMO, un espectáculo sinfónico que promete un recorrido sensorial a través de la música y las historias que han marcado a distintas generaciones de espectadores, según información suministrada por FILMO.

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Fantasy x FILMO forma parte de una gira nacional que visitará, además de Cali, ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. El propósito principal del evento es ofrecer una vivencia en vivo donde la interpretación orquestal y la narrativa visual se complementan para transportar al público directo al universo de Disney. En palabras de sus organizadores, la intención es despertar la nostalgia y conectar con recuerdos compartidos a través de la música, manteniendo vigentes las historias que han atravesado el tiempo.

El corazón del concierto es la interpretación de 17 bandas sonoras de películas icónicas como Frozen, Encanto, El Rey León, Coco, La Bella y la Bestia, Aladdín, Toy Story, Moana, Mulán, La Sirenita, Tarzán, Enredados, Pocahontas, Intensamente, Up y Los Increíbles. Cada pieza musical será interpretada por una orquesta sinfónica, brindando una calidad sonora que busca igualar la experiencia de las producciones originales y aportar una atmósfera cinematográfica en el escenario.

La experiencia va más allá de la música instrumental, ya que contará con la participación de reconocidos artistas invitados. Entre quienes se sumarán a la cita se encuentran Sofía Castro, Makis, Kristal, Jose Luis, Felipe Garay y Juanse Laverde, intérpretes que le darán su voz a diferentes temas durante el show, de acuerdo con los organizadores de FILMO.

La función en Cali está programada para el 1 de agosto en el Teatro Enrique Buenaventura. Para quienes deseen asistir, las entradas ya están disponibles a través de los sitios oficiales de FILMO y TuBoleta, lo que permite asegurar la asistencia a un evento que promete ser tanto un homenaje al legado musical de Disney como una experiencia colectiva para toda la familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las películas que estarán presentes en el concierto sinfónico Fantasy x FILMO en Cali?

El espectáculo incluye música de 17 películas animadas: Frozen, Encanto, El Rey León, Coco, La Bella y la Bestia, Aladdín, Toy Story, Moana, Mulán, La Sirenita, Tarzán, Enredados, Pocahontas, Intensamente, Up y Los Increíbles. Todas forman parte de las bandas sonoras más memorables del universo Disney y serán interpretadas por una orquesta sinfónica, según afirmaron los promotores de FILMO.

¿Dónde y cuándo se realizará Fantasy x FILMO en Cali y cómo se pueden comprar las entradas?

Fantasy x FILMO se llevará a cabo en el Teatro Enrique Buenaventura, en Cali, el 1 de agosto. Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse a través de los canales oficiales de FILMO y TuBoleta, donde se encuentran todos los detalles sobre la presentación y la disponibilidad de boletos, según información proporcionada por el propio FILMO.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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