Por: Noticiero 90 minutos

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Cristiano Ronaldo, reconocido mundialmente por su exitosa trayectoria en el fútbol profesional, da un paso relevante en su carrera al incursionar en el mundo de la actuación y la producción audiovisual. El astro portugués, a sus 40 años, debutará como actor y productor ejecutivo en “Day 1s”, una serie dramática centrada en el complejo universo comercial que rodea al fútbol de élite. De acuerdo con información oficial publicada por Noticiero 90 Minutos, la producción abordará temas como el negocio de los representantes, las negociaciones millonarias y las dinámicas de poder que influyen en la vida y carrera de los futbolistas.

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El proyecto, desarrollado por UR-Marv Studios, es fruto de la colaboración entre Cristiano Ronaldo y el director británico Matthew Vaughn. Se trata de la primera participación formal del portugués tanto delante de cámaras como en labores de producción, confirmando así su interés en diversificar su portafolio más allá de las canchas y fortalecer su perfil empresarial. La historia de “Day 1s” tendrá como eje principal a Stanley Dalton, un agente de futbolistas con gran poder interpretado por el británico Damian Lewis, actor reconocido por su participación en éxitos televisivos como ‘Homeland’ y ‘Billions’.

La trama se adentrará en el día a día del negocio futbolístico, mostrando los conflictos, intereses económicos y decisiones estratégicas con capacidad de cambiar el destino de un jugador profesional. Según destaca Noticiero 90 Minutos, el drama pretende ofrecer una mirada al detrás de cámaras que suele permanecer oculto al público, especialmente en lo relacionado con los intereses de los agentes y la competencia feroz por hacerse a las promesas del deporte.

Entre los atractivos del proyecto se encuentra también la participación de Thierry Henry, exfutbolista francés y conocido rival de Cristiano Ronaldo durante su paso por la Premier League. Ambos aparecerán en la producción, cuyas grabaciones ya han comenzado en Londres y que ha logrado captar el interés de diversas plataformas de streaming. No obstante, todavía no se ha confirmado ni la fecha de estreno ni el canal que la emitirá.

Finalmente, el lanzamiento de “Day 1s” representa una nueva etapa en la trayectoria empresarial y mediática de Cristiano Ronaldo, quien ha apostado en los últimos años por invertir en diferentes sectores fuera del deporte. Así, el portugués busca consolidar su nombre también en el mundo del entretenimiento internacional con proyectos de alto perfil.

¿Cuál es el papel de Cristiano Ronaldo en la serie ‘Day 1s’ y por qué es relevante su debut?

Cristiano Ronaldo será actor y productor ejecutivo en “Day 1s”, lo que marca un hito en su carrera al expandir su influencia fuera del fútbol profesional. Su debut es relevante porque evidencia la versatilidad del deportista y la apuesta continua por proyectos empresariales y de entretenimiento en el plano internacional.

¿De qué trata la serie ‘Day 1s’ y quiénes forman parte del elenco principal?

La serie “Day 1s” explora el entorno comercial que rodea al fútbol profesional, con énfasis en los agentes, las negociaciones y las relaciones de poder. Entre los protagonistas destacarán Damian Lewis en el papel de Stanley Dalton, así como las intervenciones de Cristiano Ronaldo y Thierry Henry, ambos figuras emblemáticas en el deporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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