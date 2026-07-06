En un duelo de alto voltaje, que muchos catalogaban como “final anticipada”, España eliminó a Portugal por 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026, poniendo fin al sueño luso y marcando el adiós definitivo de Roberto Martínez como seleccionador.

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El gol de Mikel Merino en el minuto 91, asistido por Ferran Torres, sentenció un partido trabado y de alta tensión disputado en el AT&T Stadium de Arlington.

El tanto llegó en el tiempo de descuento, luego de una jugada rápida que desequilibró una defensa portuguesa que había resistido con solidez. España, que llegaba invicta y con una solidez defensiva impresionante (múltiples vallas invictas en el torneo), controló gran parte del encuentro, aunque Portugal tuvo ocasiones claras, especialmente en transiciones lideradas por Cristiano Ronaldo.

El astro portugués, de 41 años, vivió un momento emotivo: las cámaras captaron sus lágrimas al final del partido, que muy probablemente representó su última aparición en una Copa del Mundo.

La eliminación no fue una sorpresa total en cuanto al futuro de Martínez. El técnico español, quien asumió el cargo en enero de 2023 tras la salida de Fernando Santos, ya había anunciado que no continuaría al frente de la selección lusa una vez finalizado el Mundial 2026.

Su contrato expiraba al término del torneo y, según múltiples reportes, la decisión de no renovar estaba tomada desde semanas atrás, independientemente del desempeño en la cita mundialista.

¿Por qué se va Martínez?

Durante su etapa, el catalán logró estabilizar y modernizar a Portugal. Implementó un estilo más posesivo y equilibrado, combinando la experiencia de veteranos como Ronaldo, Bruno Fernandes y Pepe con el talento joven. Uno de sus grandes logros fue la conquista de la Uefa Nations League 2025, precisamente ante España en la final.

Clasificó a Portugal de forma sólida al Mundial y generó un equipo competitivo, pero las expectativas de llegar lejos en la Copa del Mundo no se cumplieron.

En Portugal, aunque se valora su trabajo en la transición generacional, la eliminación temprana en un torneo en el que se aspiraba a más avivó las críticas y aceleró el cierre de ciclo. El propio entrenador había comentado en las semanas previas que el Mundial representaría el punto final de su etapa.

La salida de Martínez abre un período de incertidumbre en la Federación Portuguesa de Fútbol. Nombres como el de José Mourinho han sonado en el pasado, aunque el “Special One” tomó otros rumbos (regresó al Real Madrid). La federación deberá definir rápidamente el sucesor para reconstruir el equipo de cara a los próximos ciclos, manteniendo el núcleo de jóvenes promesas.

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