El margen de error del sistema electoral colombiano ha vuelto a demostrar niveles de precisión quirúrgica. Tras el cierre de los escrutinios de primer nivel adelantados por los jueces de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un reporte contundente: los datos de la noche de la elección (preconteo) y los resultados legales definitivos (escrutinio) coinciden en un 99.997 % en todo el territorio nacional. Con este balance, la organización electoral sepulta cualquier narrativa de irregularidades estructurales en las mesas de votación.

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Un barrido detallado por 30 capitales departamentales —que ya cuentan con sus formularios E-26 municipales consolidados— confirma que la distancia entre los dos aspirantes a la Casa de Nariño se mantuvo prácticamente inamovible. Aunque el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, logró recuperar terreno en 16 de las ciudades analizadas, el volumen total de su avance es de apenas 273 votos, una cifra microscópica frente a la brecha original de 250.830 sufragios reportada a favor de Abelardo De La Espriella en el boletín número 66 de la institución. Cabe precisar que este balance parcial deja por fuera, de momento, los datos consolidados de Bogotá y Medellín, cuyas comisiones siguen procesando actas.

A continuación, se detallan los movimientos de votos más representativos en el escrutinio de las capitales processedas hasta la fecha:

Ciudad Capital Candidato que sumó ventaja Variación neta de votos Impacto en la brecha general Cúcuta Abelardo De La Espriella +297 votos Amplía ventaja del ganador Quibdó Iván Cepeda +208 votos Reduce ventaja del ganador Valledupar Iván Cepeda +182 votos Reduce ventaja del ganador Pereira Abelardo De La Espriella +175 votos Amplía ventaja del ganador Armenia Iván Cepeda +171 votos Reduce ventaja del ganador Pasto Iván Cepeda +142 votos Reduce ventaja del ganador Ibagué Abelardo De La Espriella +114 votos Amplía ventaja del ganador Manizales Abelardo De La Espriella +113 votos Amplía ventaja del ganador Cali Iván Cepeda +105 votos Reduce ventaja del ganador

“El preconteo en Colombia es muy acertado porque los jurados hacen una tarea muy juiciosa de contar los votos y diligenciar las actas… Hoy puedo asegurar que la cifra de coincidencia puede estar inclusive un poco más alta que los registros históricos”, argumentó el registrador nacional, Hernán Penagos.

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Para garantizar el acceso a la información y fomentar la transparencia activa, cualquier ciudadano con conexión a internet puede contrastar los datos informativos de la noche electoral con los escrutinios oficiales emitidos por los jueces

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