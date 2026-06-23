El senador electo por el Centro Democrático, Andrés Forero, planteó en una entrevista con La FM la existencia del fenómeno que denominó ‘voto fusil’, el cual, según explicó, consistiría en la presión ejercida por grupos armados ilegales sobre la población civil para influir en su decisión electoral.
Sus declaraciones se basaron en el aumento de la participación entre la primera y la segunda vuelta presidencial, que a nivel nacional fue del 5,72 %, pero que en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca y Putumayo habría alcanzado entre el 11 % y el 12 %, es decir, el doble del promedio nacional.
Álvaro Uribe habló del tema:
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— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 23, 2026
Forero sostuvo que este incremento resulta llamativo y que debería analizarse municipio por municipio, especialmente en zonas donde hay presencia de estructuras armadas ilegales.
También mencionó casos específicos como Roberto Payán (Nariño) y Alto Baudó (Chocó), donde el candidato Iván Cepeda habría obtenido porcentajes de votación cercanos al 95 %, 96 % y 97 %, lo que calificó como un comportamiento “anormal” frente a la tendencia nacional, donde suelen existir votos en blanco o nulos.
Además, citó el caso de una mesa en Guapi, Cauca, donde se registraron 116 votos de 116 posibles, sugiriendo posibles irregularidades o suplantación de votantes. También aludió a variaciones en municipios como Anorí (Antioquia), donde la votación de Cepeda aumentó significativamente entre vueltas.
Forero aclaró que no atribuye todos los votos a este fenómeno, pero insiste en que una parte significativa debe ser investigada para determinar el alcance real de la influencia de grupos armados en el proceso electoral.
Otros sectores niegan que exista el ‘voto fusil’
Una verificación del medio ColombiaCheck señala que la interpretación del ‘voto fusil’ nace de una tabla de Excel con datos incompletos del preconteo de la primera vuelta presidencial y de un video de la influenciadora Jerome Sanabria, quien afirmó que el candidato Iván Cepeda habría obtenido votaciones superiores al 90 % en zonas con presencia de grupos armados ilegales.
Sin embargo, el análisis de ese medio señala que la información usada está descontextualizada y es parcial. En algunos casos, como Jambaló (Cauca), los datos correspondían solo a un 72,7 % del preconteo, lo que no reflejaba el resultado final. Además, se utilizó un mapa de presencia de grupos ilegales de hace más de una década, lo que reduce su validez para explicar el comportamiento electoral actual.
Expertos consultados por ese medio advierten que atribuir los resultados únicamente a presión armada es una visión simplista, ya que existen múltiples factores que influyen en el voto. Incluso se menciona que altas concentraciones de votos también se registraron a favor de otros candidatos en regiones con riesgo de conflicto.
El video de Sanabria alcanzó amplia difusión en redes, pero el análisis de ese medio concluye que la narrativa construida a partir de esos datos es incompleta y puede inducir a conclusiones erróneas sobre el proceso electoral.
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