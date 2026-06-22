Terminada la contienda presidencial, Paloma Valencia ya comenzó a asumir un nuevo papel dentro del Centro Democrático. La exaspirante presidencial dejó atrás su condición de candidata y pasó a convertirse en una de las principales voceras políticas y programáticas del partido, una responsabilidad que la ubicará muy cerca del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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El cambio quedó reflejado en el más reciente comunicado emitido por el Centro Democrático, en el que la colectividad anunció el rumbo que seguirá tras las elecciones presidenciales y confirmó que buscará trabajar de manera coordinada con el nuevo Gobierno.

En el documento, el partido señala que reconoce en las propuestas de De la Espriella “gran parte del ideario que el partido ha defendido a lo largo de toda su historia”, especialmente en temas relacionados con la seguridad, el fortalecimiento del emprendimiento, la confianza inversionista, la reducción del tamaño del Estado y la disminución de impuestos.

Además, el Centro Democrático anunció que, a través de sus compromisarios y de los voceros de Senado y Cámara, promoverá una coalición en el Congreso con otras fuerzas políticas para respaldar las iniciativas del nuevo Ejecutivo.

En ese escenario es donde toma protagonismo Paloma Valencia. Como vocera política y programática, su función estaría enfocada en servir como puente entre el Centro Democrático y el gobierno de Abelardo de la Espriella, participando en la construcción de consensos, la definición de prioridades legislativas y la articulación de las propuestas que impulsará la bancada en el Congreso, aunque ella ya no tenga una curul en la posesión del próximo 20 de julio.

El comunicado también deja claro que el partido trabajará en la elaboración de una agenda legislativa conjunta con el nuevo Gobierno y con otras bancadas cercanas, con el propósito de sacar adelante proyectos que, según la colectividad, permitan responder a los principales problemas del país.

La cercanía entre el Centro Democrático y el presidente electo también fue ratificada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, máximo líder de la colectividad, quien celebró públicamente la victoria de De la Espriella.

A través de su cuenta de X, Uribe afirmó: “Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo”. Además, sostuvo que el nuevo mandatario encabezará “un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos” y lanzó críticas contra la campaña de Iván Cepeda, asegurando que contó con el respaldo del gobierno de Gustavo Petro y de grupos armados ilegales.

Con este nuevo rol, Paloma Valencia seguirá siendo una de las figuras más visibles del Centro Democrático, aunque ahora desde una función distinta a la electoral. Su misión será contribuir a mantener alineada a la colectividad con el nuevo gobierno y participar en la construcción de la agenda política y legislativa que impulsará el presidente electo Abelardo de la Espriella durante los próximos cuatro años.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.