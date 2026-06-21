A pocas horas de conocerse quién será el nuevo presidente de Colombia, el panorama político sufrió un fuerte remezón desde el propio corazón del oficialismo. Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido y una de las fichas más cercanas y de absoluta confianza del presidente Gustavo Petro, sorprendió al país al publicar un video donde toma una distancia radical frente a las posturas de algunos sectores del gobierno sobre el proceso electoral.

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Sarabia fue contundente al rechazar de frente los cuestionamientos que se han sembrado sobre la legitimidad de los comicios que enfrentan a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda. La diplomática aseguró que no respaldará teorías conspirativas ni ataques directos a la organización electoral del país. “Hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude ni mucho menos de deslegitimación alguna a nuestras instituciones porque piensa distinto a mí”, sentenció la funcionaria en su sorpresiva intervención.

En su discurso, la embajadora hizo un ejercicio de memoria y autocrítica sobre el proyecto político que llevó a Petro al poder en 2022. Admitió con madurez que, aunque ingresó al gobierno con la firme esperanza de generar una transformación profunda, en el camino se cometieron equivocaciones graves que deben asumirse sin evasivas. Sarabia insistió en que el mismo principio democrático que defendieron hace cuatro años para exigir el respeto al voto ciudadano debe aplicarse con absoluta rigurosidad en la actual jornada electoral.

Para la funcionaria, la verdadera fortaleza de la democracia se pone a prueba cuando los resultados no favorecen los intereses personales o partidistas de turno. Explicó que la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas merece un respeto sagrado por parte de todos los líderes del país. Reiteró que su posición inamovible estará siempre del lado del orden constitucional y del respeto estricto por las reglas de juego establecidas por las autoridades competentes.

Finalmente, envió un mensaje de madurez y unidad nacional, recordando que los gobiernos, las campañas y los liderazgos individuales son transitorios, mientras que la institucionalidad debe prevalecer por encima de las diferencias ideológicas. Las palabras de la embajadora llegan en un momento de altísima tensión nacional, dejando en firme una defensa explícita a la transparencia del sistema democrático frente a los ataques y dudas sembradas por su propia coalición política.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.