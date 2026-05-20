El presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente a la salida de Laura Sarabia del círculo más cercano de la Casa de Nariño y a su posterior designación como embajadora de Colombia en Londres, una decisión que ha generado controversia política y cuestionamientos sobre si realmente se trató de un “castigo” o, por el contrario, de un ascenso diplomático.

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(Vea también: Petro asegura que Laura Sarabia mintió sobre hojas de vida y convirtió proceso en un “business”)

Durante una entrevista radial con Julio Sánchez Cristo, el mandatario aseguró que el traslado de Sarabia no debe interpretarse necesariamente como un premio. “Depende de cómo entienda la vida porque si a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron porque me alejaron del poder”, afirmó Petro al explicar los cambios dentro de su equipo.

El jefe de Estado sostuvo que conoció a varios funcionarios solo después de llegar al Gobierno y defendió la necesidad de renovar constantemente los círculos cercanos al poder para evitar desgastes o desviaciones. En ese contexto mencionó también a Angie Rodríguez, quien asumió funciones tras la breve llegada de Jorge Rojas a la jefatura de despacho presidencial. Aunque no profundizó en su caso ni a las denuncias públicas que ella hizo hace un par de semanas, dijo que son casos similares porque las conoció en el ejercicio del poder, más no tienen una relación de tiempo atrás, como sí sucedió con otros miembros del Gobierno, como Carlos Ramón González, de quien sí habló en esta entrevista.

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Cuáles fueron los escándalos de Laura Sarabia

La carrera política de Laura Sarabia estuvo marcada por una rápida ascensión dentro del Gobierno Petro. Pasó de ser una figura poco conocida en el ámbito nacional a convertirse en una de las funcionarias más influyentes del Ejecutivo, primero como jefa de gabinete y luego como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Sin embargo, su permanencia en el poder quedó golpeada por varios escándalos que dominaron la agenda política durante meses.

El primero y más grave fue el caso relacionado con su exniñera Marelbys Meza, quien denunció haber sido sometida a pruebas de polígrafo en instalaciones oficiales tras la desaparición de un dinero en la residencia de Sarabia. Posteriormente se conocieron interceptaciones telefónicas irregulares dentro de la investigación, lo que desató un debate nacional sobre abuso de poder, uso indebido de organismos de inteligencia y posibles violaciones a derechos fundamentales.

Ese episodio derivó en investigaciones judiciales y en la salida temporal de Sarabia del Gobierno, además de provocar la caída de otros altos funcionarios y una crisis política dentro del Ejecutivo.

A pesar del escándalo, Petro defendió reiteradamente a su colaboradora señalando que no existían pruebas que configuraran delitos en su contra. De hecho, tras varios meses fuera del radar político, Sarabia regresó al Gobierno en nuevos cargos estratégicos, lo que generó críticas desde la oposición y sectores independientes que cuestionaban su retorno y su cercanía con el presidente.

Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Londres

Finalmente, el Gobierno anunció su nombramiento como embajadora de Colombia en el Reino Unido, una de las representaciones diplomáticas más importantes del país.

Para críticos del Gobierno, el traslado representó un “premio diplomático” tras una etapa de polémicas. Argumentan que Londres es una plaza clave en relaciones comerciales, cooperación internacional y posicionamiento político, lo que dista de la idea de una sanción administrativa.

Petro, en cambio, insistió en que la decisión respondió a una reorganización interna del poder y no a un reconocimiento político. “Contra Laura Sarabia no hay nada que hoy podamos decir que es un delito”, afirmó el presidente, reiterando su respaldo personal.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.