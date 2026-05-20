El misterio y la angustia que envolvían la desaparición de Yulixa Toloza terminaron de la forma más dolorosa para sus familiares y allegados. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó de manera oficial que el cadáver hallado en un costado de la vía rural del municipio de Apulo (Cundinamarca) corresponde a la mujer de 52 años, quien había sido vista por última vez el pasado miércoles 13 de mayo tras ingresar a un centro de estética clandestino en el sur de Bogotá.

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Expertos forenses culminaron en tiempo récord la necropsia en la sede principal de Medicina Legal en la capital, logrando concluir científicamente la identidad del cuerpo mediante el cotejo de huellas y cartas dentales. El dictamen abre formalmente la etapa penal para judicializar por homicidio a los cinco implicados contra quienes ya se emitieron órdenes de captura, según informó Caracol Radio.

La tragedia de Yulixa comenzó la tarde de ese miércoles 13 de mayo, cuando acudió a un establecimiento ubicado sobre la Autopista Sur, en el barrio Venecia, para someterse a una lipólisis láser con sedación. Amalia Pardo, su amiga más cercana y quien estuvo a su lado durante la jornada, revivió en El Tiempo el estado crítico en el que la estilista salió del quirófano improvisado.

De acuerdo con Amalia, Yulixa abandonó la camilla completamente desorientada, sin poder sostenerse en pie por sus propios medios y con graves dificultades para pronunciar palabras coherentes. “Ella miraba como a la nada y no podía casi ni pronunciar palabras”, relató con horror. Pese a que la amiga insistió reiteradamente al personal técnico que la mujer no estaba en condiciones de irse a casa y exigió asistencia médica urgente, sus súplicas fueron ignoradas.

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Horas después, los encargados de la estética le aseguraron falsamente a la familia que Yulixa se había marchado “por voluntad propia”. No obstante, una testigo clave que se encontraba en el lugar destapó la verdad: la mujer fue sacada inconsciente a rastras y subida a la fuerza en un vehículo Chevrolet gris de placas UCQ-340, de acuerdo con el periódico.

El rastreo de las cámaras de seguridad y de los sistemas de fotomultas OCR permitieron a los investigadores de la Sijín y de la Fiscalía reconstruir la fría y calculada ruta que siguió el automóvil implicado para deshacerse del cuerpo y huir del centro del país.

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