Claudia López reaccionó al caso de Yulixa Toloza y señaló directamente al alcalde Carlos Fernando Galán, como responsable de la falta de atención y regulación a los centros estéticos de la capital que no cumplen con los requisitos y que terminan en tragedias como la muerte de la mujer en Beauty Laser.

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Al respecto, la candidata López dijo: “El primero que está fallando es el alcalde de Bogotá. La Secretaría de Salud de Bogotá tiene todas las competencias para sella este tipo de clínicas, para hacer el control, tiene equipos de salud pública”.

“¿Cómo es posible que dejen operar esto y no lo hayan cerrado? ¿Para que están las capacidades de vigilancia de la alcaldía mayor de Bogotá? y el alcalde sale y dice: ‘les pido a las autoridades que reunan esfuerzos’. Alcalde querido, usted es la autoridad, usted es el que ha debido identificar y cerrar ese sitio”, agregó la aspirante durante el debate de salud de Noticias Caracol.

Así mismo, López hizo un llamado al congreso, reiterando la importancia de aprobar la ley que exige criterios y requisitos a las clínicas de cirugía estética. “Tienen que tener requisitos y estándares, precisamente porque Colombia tiene una extraordinaria reputación internacional de su sistema médico y sus clínicas y hospitales en muchas especialidades, entre otras cirugía, estética, pues mucha gente viene hacer este tipo de tratamientos en Colombia”, señaló.

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Finalmente, Claudia López aseguró que el caso de Yulixa Toloza es uno que refleja la violencia contra las mujeres en el país y señaló incompetencia por parte de las autoridades al dejar avanzar a los responsables hasta Venezuela. “Esto es inadmisible, es violencia contra las mujeres es un asesinato, esto no es ninguna mal práctica médica, es un asesinato de frente”, concluyó.

Qué dijo el alcalde Galán sobre caso de Yulixa Toloza

En la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer de 52 años, el mandatario afirmó: “A esto tenemos que llamarlo por su nombre: a Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”

“Le manifesté mi solidaridad y le informé sobre lo que hicimos para encontrar a su hija y lo que estamos haciendo para dar con el paradero de los asesinos de Yulixa y asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron“, agregó el mandatario distrital.

Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos… pic.twitter.com/bucny5sxXu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 19, 2026

En las novedades de este caso, han dado a conocer que dieron con el paradero de los presuntos responsables de la muerte de Yulixa Toloza. Ante esto, la Fiscalía dio a conocer que elevará la solicitud de extradición de Venezuela a Colombia de las tres personas involucradas.

“Los señalados implicados fueron ubicados y aprehendidos en Maracay, estado de Aragua, y Portuguesa (Venezuela), en atención a una notificación azul de Interpol”, indicó la entidad.

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