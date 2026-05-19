El caso de Yulixa Toloza volvió a poner bajo la lupa los riesgos de los procedimientos estéticos clandestinos en Colombia. En medio de la conmoción por la muerte de la mujer luego de someterse a una intervención estética, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva lanzó un fuerte llamado de atención para quienes buscan practicarse liposucciones o cirugías similares.

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A través de un comunicado, la organización médica alertó sobre el aumento de procedimientos hechos en viviendas particulares o lugares que no cumplen condiciones mínimas de atención en salud. Según explicaron, muchas de estas prácticas son promocionadas bajo nombres llamativos como “lipólisis láser”, “lipo sin dolor” o tratamientos de “rápida recuperación”, aunque en realidad se trataría de intervenciones invasivas con riesgos severos.

“La cirugía plástica debe realizarse bajo condiciones estrictas de seguridad, con personal entrenado y en instituciones habilitadas. Ningún procedimiento estético está exento de riesgos y por eso es fundamental que los pacientes verifiquen adecuadamente quién realizará el procedimiento y en qué lugar se llevará a cabo”, señaló la doctora Damaris Romero Chamorro.

Recomendaciones de cirujanos tras caso de Yulixa Toloza

La SCCP advirtió que una liposucción, sin importar la tecnología usada, sigue siendo una cirugía que necesita valoración médica previa, monitoreo constante, protocolos de seguridad y capacidad de respuesta ante emergencias. Además, recordó que estos procedimientos no deberían hacerse en apartamentos, consultorios improvisados ni sitios sin habilitación sanitaria.

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Entre las situaciones más graves detectadas en los últimos años aparecen el uso de sedación sin supervisión, ausencia de controles médicos y aplicación de sustancias no autorizadas. Según el gremio, esto puede desencadenar infecciones severas, trombosis, embolias, pérdida de tejidos, deformidades permanentes e incluso complicaciones mortales.

La organización también compartió cinco recomendaciones clave para quienes estén pensando en someterse a una cirugía estética. La primera es verificar que el profesional esté inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS) y tenga autorización para ejercer. También pidieron confirmar que el procedimiento se haga en una clínica habilitada y asistir previamente a una valoración médica completa.

Otro de los puntos que más llamó la atención fue la advertencia sobre la publicidad engañosa. La SCCP pidió desconfiar de promociones que hablen de procedimientos “sin dolor”, sin incapacidad o con resultados inmediatos. “Toda cirugía implica riesgos y requiere controles médicos antes, durante y después del procedimiento”, insistió la entidad.

Finalmente, los cirujanos recalcaron que la salud debe estar por encima de cualquier objetivo estético y que las decisiones sobre este tipo de intervenciones deben tomarse de forma responsable e informada.

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