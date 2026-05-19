Álvaro Uribe Vélez tuvo un encontrón con un grupo de manifestantes que se aglomeró en la entrada de su casa, quienes no permitieron la salida del expresidente, quien se dirigía a Medellín para cumplir con una agenda política. Ante eso, el exmandatario culpó a Iván Cepeda de incitar a presuntos hostigamientos contra su propiedad y su familia.

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“Cepeda, cobarde, deje de mandar personas a mi casa donde estaba mi señora sola”, aseguró el exsenador a través de sus redes sociales.

Uribe salió de su finca en Llanogrande, con brocha en mano, y aseguró que iba a pintar un mural sobre los falsos positivos que hicieron los manifestantes al pie de su propiedad. A su vez, aseguró que fue una ofensa contra toda su familia y exigió respeto.

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“Una gran cantidad de personas protegiendo a los pintores para afectar a mi persona, en mi casa. Me parece que es una provocación de violencia”.

Cepeda cobarde, deje de mandar personas a mi casa donde estaba mi señora sola. pic.twitter.com/SDYUw9EkHj — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 19, 2026

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El expresidente pidió a su partido, Centro Democrático, que no busque tensiones con esos manifestantes, pero que confronten a quienes los agreden. Además, dijo que esto fue promovido por grupos terroristas, asegurando que el candidato del Pacto Histórico es su vocero.

“Este es un preludio del gobierno de Cepeda, el país ya lo vivió. No más destrucciones de este país y hay que tener firmeza; no hay Gobierno que nos proteja, pero hay ciudadanía valerosa”.

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