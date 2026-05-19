Durante la tarde de este martes 19 de mayo se presentó un altercado al frente de la finca de Álvaro Uribe en Llanogrande, Rionegro. Un grupo nutrido de manifestantes se plantó en la entrada de la propiedad y pintó murales sobre los falsos positivos.

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Según el exmandatario, él y su equipo se dirigían a Medellín para cumplir con una agenda. Sin embargo, tuvo que suspender sus actividades del día por la presencia de manifestantes, de los que algunos confrontaron al otrora senador, lo que caldeó los ánimos en ambos bandos.

Uribe Vélez tuvo un tenso cruce con una simpatizante del Pacto Histórico quien, según el propio expresidente, se metió con toda su familia. Ante eso, lanzó una retadora respuesta y dijo que prefería que lo mataran a él antes de que atacaran a sus seres queridos.

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“El día en que me maten, señora… primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia”, dijo Uribe, mientras apuntaba con su dedo a la manifestante.

"Primero me tienen que matar antes que venir a maltratar a mi familia…" – Álvaro Uribe Vélez. pic.twitter.com/hqmg6YUWkZ — 𝙻𝚢𝚔𝚊𝚗 (@lykan_hypers) May 19, 2026

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Uribe aseguró que tuvo que devolverse a su finca por el bloqueo que le hicieron quienes hacían la movilización, donde estaba el congresista electo por el Pacto Histórico, Hernán Muriel. Precisamente, el líder político aseguró que orquestó la movilización.

“Elegido por votos impuestos por el terrorismo”, agregó el jefe del Centro Democrático, quien aprovechó para arremeter contra Iván Cepeda:

“Esta actitud hostil contra la residencia de mi familia es provocación de la violencia, muy propia de Cepeda, que es un apache, solapado y escondido en el eslogan de la paz”.

Cepeda cobarde, deje de mandar personas a mi casa donde estaba mi señora sola. pic.twitter.com/SDYUw9EkHj — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 19, 2026

Antes de volver a su casa, Uribe discutió con otro simpatizante de izquierda que estaba presente. Lo llamativo fue que ambos lo hicieron con cabeza fría y sin lanzarse acusaciones. Inclusive, ambos llegaron a darse la mano en señal de llegar a un acuerdo.

El único manifestante que quedó a las afueras de la vivienda de Álvaro Uribe habló unos segundos con el expresidente. Hablaron de un debate y se dieron la mano. #VocesySonidos pic.twitter.com/qcV4lVDwZQ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 19, 2026

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