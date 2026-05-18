El presidente Gustavo Petro sorprendió este domingo 18 de mayo con un inesperado anuncio en redes sociales que provocó expectativa durante varias horas en Colombia.

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El mandatario aseguró que sobre las 7:45 de la noche entregaría un mensaje para todos los colombianos y colombianas, lo que rápidamente despertó interpretaciones políticas en medio del ambiente electoral que vive el país.

Aunque muchos esperaban una alocución presidencial, Petro finalmente publicó un video de aproximadamente cinco minutos a través de X, en el que hizo un balance de su Gobierno, habló de reformas estructurales y volvió a insistir en la idea de una transformación profunda del país.

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Qué dijo Petro en su video

El mensaje llamó especialmente la atención porque llegó a pocos días de las elecciones presidenciales y porque el mandatario utilizó frases que varios sectores interpretan como un discurso con fuerte carga política e ideológica, centrado en la continuidad de su proyecto político más allá de su administración.

“Las transformaciones profundas no son inmediatas, pero son irreversibles en algo esencial: la manera en la que una sociedad se piensa así misma”, dijo Petro en uno de los apartes más comentados del video.

Más adelante, el presidente añadió una frase que también provocó múltiples reacciones: “Lo que se sembró aquí no es una política, es una idea, es un proyecto por hacer. Las ideas cuando encuentran tierra no retroceden”.

Las ideas cuando encuentran tierra, no retroceden, crece con ellas el país que viene. Comparte con todos tus amigos y amigas. pic.twitter.com/XQp4ezxQwa — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2026

El mandatario también destacó recorridos y labores adelantadas en regiones apartadas del país, insistiendo en que su gobierno “siempre gobernó con la gente”, mientras defendía iniciativas relacionadas con las reformas impulsadas durante su mandato.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la referencia reiterada a la reforma constituyente, un tema que Petro ha mencionado en distintos discursos recientes y que continúa provocando debate político en Colombia.

Aunque en el video no hubo un llamado directo al voto ni menciones explícitas a candidatos presidenciales, el tono del mensaje sí dejó interpretaciones políticas por el momento en el que fue publicado y por la insistencia en la continuidad de ciertas ideas de transformación.

Las declaraciones del mandatario rápidamente provocaron reacciones en redes sociales, donde algunos sectores interpretaron el mensaje como una defensa de su legado político y otros como una forma de influir indirectamente en la discusión electoral que atraviesa el país.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.