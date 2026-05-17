Dos integrantes del Ejército Nacional de Colombia fueron asesinados en medio de enfrentamientos armados registrados en zona rural del municipio de Acandí, en hechos atribuidos a presuntos miembros del Clan del Golfo.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la Décima Séptima Brigada, los combates ocurrieron este 17 de mayo en la vereda Capitán, cuando tropas del Batallón de Infantería n.° 46 Voltígeros adelantaban operaciones de seguridad dentro del denominado Plan Democracia, estrategia desplegada para reforzar el control territorial y la seguridad en distintas regiones del país.

En medio de la reacción armada fueron atacados el sargento segundo Ricardo Paredes y el soldado Daniel Salgado García. Aunque ambos uniformados recibieron atención inmediata por parte de enfermeros de combate, fallecieron debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

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#ComunicaciónOficial | La Institución lamenta informar que, en medio de combates registrados en la vereda Capitán, del municipio de Acandí, #Chocó, fueron asesinados el sargento segundo Ricardo Paredes y el soldado Daniel Andrés Salgado, cuando cumplían el deber de proteger la… pic.twitter.com/687rIZUg1T — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 17, 2026

Tras lo ocurrido, el Ejército expresó sus condolencias a las familias de los militares y confirmó que fue activado un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este proceso.

La institución también aseguró que continuará desarrollando operaciones ofensivas en la región con el objetivo de ubicar a los responsables del ataque y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales que delinquen en esta zona del Chocó, una de las más golpeadas por la violencia y las disputas criminales en el país.

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