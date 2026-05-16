Un video compartido en X dejó en evidencia el ataque armado en el que fue asesinado Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el municipio de Cubarral, Meta.

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En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se observa a la víctima en el piso a lado de la motocicleta en la que se movilizaba por una vía del municipio cuando fue interceptada por hombres armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones.

De acuerdo con Rafaela Cortes, gobernadora del departamento, el dirigente político murió en el lugar, mientras otra persona que lo acompañaba falleció posteriormente por la gravedad de las heridas.

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¿Qué dijo la campaña de Abelardo de la Espriella sobre crimen de Rogers Mauricio Devia Escobar?

La información sobre el crimen fue confirmada por Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella y exalcalde de Bucaramanga, quien lamentó lo ocurrido a través de su cuenta en X, donde también compartió la grabación.

“Debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta”, escribió Beltrán.

Además, señaló que Rogers Mauricio Devia había estado en Villavicencio recogiendo material publicitario relacionado con la campaña política y que fue atacado cuando regresaba a su municipio.

“Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política”, agregó el integrante de la campaña presidencial, quien también envió un mensaje de condolencias a la familia del exalcalde y rechazó el crimen.

Como gerente nacional de regiones de la campaña de @ABDELAESPRIELLA, debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta. Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa… pic.twitter.com/sUmG19bx3j — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) May 16, 2026

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del asesinato y dar con el paradero de los responsables del ataque armado ocurrido en el Meta.

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