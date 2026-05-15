La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, mujer de 52 años vista por última vez tras ingresar a un centro estético en Bogotá, sigue causando conmoción. En medio de la investigación, una trabajadora del establecimiento rompió el silencio y entregó su versión sobre las horas previas a que se perdiera el rastro de la paciente.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Destapan preocupantes datos sobre estética donde desapareció Yulitza Toloza: otras 42 mujeres)

La empleada del centro Beauty Láser Medicina Estética aseguró que la última vez que vio a Yulixa, la mujer aún se encontraba consciente y acompañada por otra persona. Según relató, ella terminó turno a las 6:00 p. m. del 13 de mayo y la paciente presentaba molestias tras el procedimiento, pero negó haberla visto inconsciente dentro del lugar.

De acuerdo con sus palabras, al terminar su jornada, Toloza quedó bajo la supervisión del personal médico y dentro del establecimiento continuaban al menos cinco personas, entre ellas la propietaria del centro, su esposo, el anestesiólogo, el hombre señalado de practicar el procedimiento y otra trabajadora.

Lee También

“Yo cumplí mi horario laboral y ya me fui para mi casa. No tuve mucho contacto con ella, simplemente cuando llegó en la mañana y la vi cuando ya fui a despedirme de mi jefe. Me fui a despedir, a decirle que ya me iba y (mi jefe) estaba en el cuarto con ella”, señaló la testigo en entrevista con City Tv.

v

Trabajadora habría pedido responder mensajes de amiga de Yulixa Toloza

La testigo también reveló que antes de retirarse habló con la dueña del establecimiento, identificada como María Fernanda Delgado, para pedirle que respondiera los mensajes y llamadas de Estefanía, amiga de Yulixa, quien estaba angustiada por el delicado estado de salud de la mujer.

De acuerdo con su testimonio, la propietaria del establecimiento manifestó que llamaría una ambulancia si el estado de salud de Yulixa empeoraba. La trabajadora también indicó que después de eso no volvió a tener contacto con la mujer de 52 años.

Las declaraciones surgieron luego de múltiples versiones sobre lo que habría ocurrido dentro del centro estético, donde Yulixa ingresó para practicarse una lipólisis láser y posteriormente desapareció. Familiares y allegados denunciaron que desde entonces no saben nada de su paradero.

El caso tomó más fuerza después de que un testigo asegurara haber visto a una mujer salir inconsciente del establecimiento, cargada por varias personas y subida a un vehículo. Esa versión es ahora materia de investigación por parte de las autoridades.

Mientras avanzan las pesquisas, la Secretaría de Salud realizó el sellamiento del establecimiento por presuntas irregularidades en su funcionamiento y en los permisos para practicar procedimientos estéticos. Entretanto, familiares de Yulixa continúan exigiendo respuestas sobre lo ocurrido.

* Pulzo.com se escribe con Z