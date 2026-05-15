La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza continúa causando conmoción en Bogotá y ahora una nueva pieza se suma al rompecabezas del caso: la difusión de la fotografía de quien sería el hombre que le practicó el procedimiento estético horas antes de desaparecer.

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Se trata de Eduardo David Ramos Ramos, señalado como el supuesto cirujano que intervino a la mujer de 52 años en el centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, al sur de la capital.

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Las autoridades y allegados a la víctima buscan establecer el paradero del hombre, cuya imagen fue compartida a Bajo Sospecha por una de las amigas de la víctima.

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Adicionalmente, las autoridades avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido dentro del establecimiento el día en que Yulixa fue vista por última vez y el paradero de los implicados.

En medio de la incertidumbre, una de las amigas de Yulixa reveló a Pulzo una información que aumentó aún más las dudas alrededor del procedimiento practicado en el centro estético.

Según su testimonio de Amalia, Eduardo David Ramos Ramos no sería un médico profesional, sino una persona que habría aprendido los procedimientos “de manera empírica”.

La denuncia salió a la luz mientras continúan apareciendo versiones de antiguas pacientes y personas cercanas al funcionamiento de Beauty Láser, quienes cuestionan las condiciones en las que se realizaban las intervenciones estéticas.

Incluso, una expaciente aseguró recientemente que en el lugar “no había quirófano” y que las cirugías se realizaban en habitaciones improvisadas, sin las condiciones mínimas requeridas para procedimientos invasivos.

La última vez que vieron a Yulixa

Yulixa Toloza ingresó al centro estético en la mañana del miércoles para someterse a una lipólisis láser. Horas después del procedimiento, sus amigas aseguran que comenzó a presentar complicaciones físicas.

“Estaba muy mal, pálida, con los labios morados y le faltaba mucho el aire”, relató una de sus allegadas en declaraciones conocidas por medios nacionales.

Según la versión de las testigos, la mujer quedó en observación dentro del establecimiento, pero cuando regresaron por ella en la noche, ya no estaba y nadie les dio una explicación clara sobre su salida.

Con el paso de las horas comenzaron a aparecer versiones que hoy son materia de investigación. Testigos aseguraron haber visto a una mujer, aparentemente en delicado estado de salud, siendo sacada del lugar por dos hombres y subida a un vehículo Chevrolet Sonic azul.

“Los pies se le quedaban atrás y la iban jalando”, relató uno de los testigos citados por medios nacionales. Otra persona afirmó que la mujer “parecía un muerto” por el color de su piel y sus labios.

Las investigaciones también dejaron al descubierto presuntas irregularidades en el funcionamiento de Beauty Láser M. L. Autoridades sanitarias establecieron que el lugar no tendría habilitación para realizar procedimientos quirúrgicos ni anestesia.

Además, versiones conocidas por medios de comunicación indican que en el establecimiento se movían millonarias sumas de dinero en efectivo y que parte de las grabaciones de seguridad habrían desaparecido horas después del caso.

Mientras tanto, la Policía y organismos judiciales intentan ubicar tanto a Eduardo David Ramos Ramos como a otras personas vinculadas al centro estético, entre ellas la propietaria del negocio, para esclarecer qué ocurrió realmente con Yulixa Toloza.

(Vea también: El angustiante último mensaje de Yulixa Toloza antes de desaparecer en centro estético de Bogotá)

¿Yulixa Toloza tenía familia?

Según la fuente consultada por Bajo Sospecha, la mujer no tenía esposo o hijos y por eso fue acompañada por amigas.

La mujer también reveló que Yulixa quería hacerse la cirugía hace más de un año y estuvo ahorrando para esto. Sin embargo, sus allegados la habían alertado para no realizarse el procedimiento en este establecimiento.

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