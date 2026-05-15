La desaparición de Yulitza Consuelo Tolosa, la mujer de 52 años vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, sigue rodeada de interrogantes. Mientras las autoridades intentan reconstruir las horas previas a su desaparición, una nueva línea de investigación apunta directamente a la propietaria del centro estético Beauty Láser M. D., quien habría abandonado el lugar pocas horas después del procedimiento.

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De acuerdo con información revelada por Blu Radio y el diario El Tiempo, María Fernanda Delgado Hernández, ciudadana venezolana de 30 años, figura como propietaria del establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, donde Yulitza se realizó una lipólisis láser el pasado 13 de mayo.

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Según información conocida por Blu Radio, cámaras de seguridad habrían registrado el momento en que, hacia las 6:23 de la tarde del mismo día de la desaparición, Delgado salió del inmueble acompañada de varios menores de edad y cargando múltiples maletas.

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Las autoridades investigan si en ese equipaje habría transportado dinero en efectivo y elementos clave para el caso, entre ellos el DVR donde estaban almacenadas las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.

La emisora también reveló que dentro del lugar fueron encontrados cuadernos con registros de pagos realizados por pacientes. Según la investigación periodística, los procedimientos costaban entre 3 y 5 millones de pesos, y el negocio habría recibido ingresos de entre 60 y 70 millones de pesos solo durante el último mes.

Las autoridades sospechan que gran parte de las transacciones se realizaban en efectivo y ahora intentan establecer si existía una estructura organizada para reaccionar rápidamente ante una eventual emergencia o investigación judicial.

¿Dónde esta María Fernanda, la dueña de la estética?

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la Policía Nacional intenta evitar que personas vinculadas al caso —incluidos empleados, familiares y allegados a la propietaria— abandonen Colombia con destino a Venezuela.

Aunque oficialmente no se ha confirmado la ubicación de Delgado Hernández, investigadores trabajan sobre la hipótesis de una posible salida del país. Hasta el momento, la mujer no ha respondido a los requerimientos judiciales ni a las solicitudes de medios de comunicación.

Las investigaciones también dejaron al descubierto presuntas irregularidades en el funcionamiento de Beauty Láser M. D.

Según documentos citados por El Tiempo, la sociedad fue registrada el 19 de junio de 2024 con un capital de 50 millones de pesos y un objeto comercial relacionado con peluquería y tratamientos de belleza. Sin embargo, no aparecía habilitada ante el Ministerio de Salud para realizar procedimientos invasivos, pese a promocionar tratamientos como “lipólisis láser”, “lipotransferencias” y “lipo 360 sin dolor” en redes sociales.

Una extrabajadora aseguró al medio citado que el establecimiento continuó funcionando incluso después de que la sociedad fuera disuelta en 2025, operando presuntamente bajo figuras de personas naturales y contratando médicos externos.

Además, durante la inspección adelantada por la Policía y el Gaula, fue encontrada otra mujer de 34 años recuperándose de una intervención estética dentro del lugar, sin aparente supervisión médica visible.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, confirmó que el establecimiento no tenía autorización para practicar procedimientos invasivos y advirtió que las condiciones mínimas exigidas para este tipo de servicios no estaban verificadas.

¿Qué se sabe de la desaparición de Yulitza?

Yulitza Consuelo Tolosa fue vista por última vez después de practicarse una lipólisis láser en Beauty Láser. Sus amigas denunciaron que, tras el procedimiento, la mujer comenzó a presentar dificultad respiratoria, palidez y episodios de desmayo.

Horas más tarde, cuando regresaron al establecimiento para acompañarla, ya no estaba. Desde entonces, no se conoce oficialmente su paradero.

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Familiares y allegados también denunciaron que las grabaciones de seguridad habrían desaparecido del lugar, situación que ahora es clave dentro de la investigación.

La Policía Metropolitana de Bogotá, el Gaula y organismos de control mantienen activa la búsqueda mientras avanzan las inspecciones judiciales y sanitarias para esclarecer qué ocurrió dentro del centro estético el día en que desapareció Yulitza Tolosa.

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