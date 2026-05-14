La desaparición de Yulitza Consuelo Toloza, una mujer de 52 años que ingresó a realizarse un procedimiento estético en el sur de Bogotá, continúa generando preocupación e incertidumbre entre sus familiares y amigos, quienes aseguran que las respuestas sobre su paradero siguen siendo confusas y contradictorias.

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El caso ocurrió en el barrio Venecia, donde Yulitza acudió al establecimiento Beauty Láser M. L. para someterse a una presunta lipólisis con láser, un procedimiento estético mínimamente invasivo enfocado en la reducción de grasa localizada.

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Según relató Yuri Paola Mora, amiga cercana de la mujer, en entrevista con Noticias Caracol, Yulitza ingresó al centro médico sobre las 8:00 de la mañana del miércoles y horas más tarde les informaron que la intervención había terminado.

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Sin embargo, al verla después del procedimiento, sus allegados notaron que su estado de salud era preocupante.

“Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba muchísimo el aire”, contó Yuri.

De acuerdo con su testimonio, pese a que intentaron aliviarla aflojándole la faja postoperatoria, la mujer continuó presentando síntomas alarmantes durante varias horas.

La última vez que vieron a Yulitza Consuelo Toloza

La amiga de Yulitza aseguró que la última vez que tuvieron contacto directo con ella fue hacia las 4:00 de la tarde. Debido a su estado físico, decidieron pagar una habitación dentro del mismo lugar para que permaneciera en observación junto a un acompañante.

Pero la situación tomó un giro inesperado horas después. Cuando regresaron en la noche para acompañarla, la mujer ya no estaba en el establecimiento.

“Duramos escribiéndole a la chica del lugar para que nos respondiera y nos dijeron que los médicos la sacaron a las 7:30 de la noche porque ella manifestó que quería irse para su casa”, explicó Yuri Paola Mora.

Lo que más inquieta a la familia es que, según afirman, Yulitza difícilmente habría podido movilizarse por sus propios medios debido al delicado estado en el que se encontraba tras la intervención.

¿Yulitza se fue en un carro?

Las versiones conocidas hasta ahora indican que la mujer habría abandonado el lugar en un vehículo, aunque todavía no existe claridad sobre quién la acompañaba ni hacia dónde fue trasladada.

Sus allegados aseguran que desconocen las condiciones en las que salió del centro estético y cuestionan que, pese a las complicaciones que presentaba, no hubiera sido remitida inmediatamente a un hospital.

Mientras tanto, otro de los elementos que ha despertado sospechas son los mensajes enviados desde el teléfono celular de Yulitza después de su desaparición.

Los extraños mensajes desde su WhatsApp

De acuerdo con el relato entregado por la amiga de la mujer desaparecida, el WhatsApp de Yulitza aparecía constantemente “en línea”, aunque las respuestas que recibían no parecían coherentes con la situación.

“Nos manda un mensaje donde dice: ‘voy casa, tengo sueño’. Después dijeron que la llevaban para un hospital y luego que para el Meissen”, relató Yuri.

La familia considera extraño que la mujer pudiera escribir mensajes de manera normal si, según ellos, apenas podía respirar y permanecía en malas condiciones físicas horas antes.

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Hasta el momento, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer qué ocurrió realmente después del procedimiento estético y reconstruir los últimos movimientos de Yulitza Toloza.

La Policía y organismos de investigación trabajan en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en la verificación de las versiones entregadas por el personal del establecimiento.

Mientras avanza el caso, familiares y amigos mantienen la búsqueda activa y piden celeridad para esclarecer el paradero de la mujer.

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