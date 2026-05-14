La desaparición de Yulitza Consuelo Tolosa, una mujer de 52 años que ingresó a un centro estético del sur de Bogotá para realizarse un procedimiento corporal, sigue generando interrogantes entre sus familiares y amigos, quienes denuncian presuntas irregularidades tras la intervención.

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Según relataron allegados de la mujer en entrevista con Blu Radio, Yulitza acudió en la mañana del miércoles al establecimiento Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, para someterse a una lipólisis con láser que le haría costado 3 millones de pesos. Horas después del procedimiento comenzó a presentar complicaciones de salud y, de acuerdo con el testimonio de una amiga, habría quedado en observación dentro del mismo lugar.

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La incertidumbre aumentó durante la noche, cuando varias conocidas regresaron al establecimiento con pertenencias personales para acompañarla en la recuperación. Sin embargo, aseguraron que Yulitza ya no se encontraba allí y que nadie les explicó qué había ocurrido.

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“Cuando yo me fui, Yulitza quedó acostada en una cama. Cuando regresamos por ella, ya Yulitza no estaba acá. No nos dieron respuesta”, afirmó una amiga en declaraciones conocidas por Blu Radio.

¿Qué es una lipólisis con láser?

La lipólisis láser es un procedimiento estético mínimamente invasivo utilizado para reducir grasa localizada en distintas partes del cuerpo. A diferencia de una liposucción tradicional, este método utiliza energía láser para destruir células grasas antes de ser extraídas o absorbidas por el organismo.

Generalmente, este tipo de intervención se realiza en zonas como abdomen, espalda, brazos, piernas o papada y suele requerir anestesia local o sedación, dependiendo de la extensión del procedimiento y del estado del paciente.

Especialistas advierten que, aunque es considerada menos agresiva que otras cirugías estéticas, también puede causar complicaciones médicas, especialmente si no se realiza bajo estrictos controles clínicos o en centros habilitados.

¿Cuánto cuesta una lipólisis con láser en Colombia?

En Colombia, una lipólisis con láser puede costar entre 3 y 10 millones de pesos, dependiendo de factores como la zona del cuerpo a tratar, el prestigio de la clínica, la experiencia del especialista y los servicios incluidos en la recuperación postoperatoria.

En algunos casos, el valor puede aumentar si se combinan otros tratamientos estéticos complementarios o si el procedimiento requiere hospitalización y monitoreo especializado.

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Las personas cercanas a Yulitza aseguran que, al regresar al lugar, encontraron el cuarto completamente organizado y sin rastros de la atención médica que habría recibido horas antes.

“El cuarto estaba limpio. Ahorita está todo limpio, recogieron pruebas, evidencias, todo se llevaron”, afirmó la amiga de la mujer.

Según su versión, sobre un escritorio permanecía la historia clínica de Yulitza, donde figuraban datos del procedimiento y del médico que la habría intervenido, aunque aseguró que las autoridades no permitieron revisarla.

Además, los allegados recorrieron varios hospitales del sur y occidente de Bogotá, entre ellos el Hospital de Meissen, el Hospital El Tunal, el Hospital de Kennedy y el Hospital de Bosa, sin obtener información sobre el paradero de la mujer.

La investigación quedó en manos de la Policía Nacional de Colombia y el GAULA, organismos que buscan esclarecer qué ocurrió tras el procedimiento estético y quiénes estuvieron con Yulitza Tolosa por última vez.

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