La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha consolidado su estrategia de digitalización en Bogotá, permitiendo que los propietarios de vehículos inmovilizados hagan el trámite de salida de patios de manera totalmente virtual. Esta medida busca eliminar los desplazamientos innecesarios y acabar con la presencia de intermediarios que, en muchas ocasiones, cobran sumas adicionales por un servicio que es gratuito.

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De acuerdo con cifras oficiales de la entidad, el impacto de esta herramienta ha sido notable durante el 2026, periodo en el que más de 25.000 ciudadanos han gestionado la orden de entrega de sus vehículos a través de las plataformas digitales. La acogida del sistema responde a la necesidad de agilizar procesos que históricamente representaban largas jornadas de espera en puntos físicos.

El sistema no solo apuesta por la comodidad, sino por la seguridad jurídica y la transparencia. Para evitar suplantaciones, la plataforma incorpora un sistema de validación biométrica mediante reconocimiento facial. Además, el ‘software’ realiza una verificación en tiempo real con las bases de datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, asegurando que la información de los conductores y los vehículos coincida plenamente antes de autorizar la salida.

Paso a paso para realizar el trámite virtual

Si su vehículo fue inmovilizado por una infracción de tránsito, estos son los pasos para gestionar la entrega desde su casa u oficina:

Agendamiento: debe solicitar una cita virtual comunicándose a la línea telefónica (601) 3649400, opción 2, o ingresando al sitio oficial dando clic acá y en el botón de ‘agendamiento de citas’. Confirmación y biometría: recibirá un correo electrónico con los detalles de la conexión y un enlace específico para realizar la validación facial obligatoria. Atención personalizada: en la fecha y hora asignadas, deberá conectarse al enlace recibido. Allí, un profesional de la SDM revisará la documentación y validará el caso de forma remota. Pago de servicios: tras la aprobación documental, se habilitará el pago de los conceptos de grúa y permanencia en el patio a través de la plataforma PSE. Retiro del vehículo: con el comprobante de pago y la orden de salida generada, el ciudadano puede dirigirse directamente al patio correspondiente para retirar su automotor.

Finalmente, las autoridades de tránsito reiteran que este procedimiento no requiere de terceros. El agendamiento es un servicio gratuito y se recomienda a la ciudadanía no entregar dinero ni información personal a gestores externos para evitar posibles estafas.

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