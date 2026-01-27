Desde enero de 2026, las sanciones por cometer infracciones en las vías del país son más altas, una actualización que se aplica de forma automática y que, como es costumbre, causa molestia y muchas dudas entre quienes manejan carro o moto.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Estaciones de gasolina con mejores precios de Bogotá; hay truco para ahorrar en cada galón)

El incremento no se dio por una decisión aislada de alcaldías o autoridades de tránsito, sino por un cambio en la forma de calcular las sanciones, establecido por ley. Desde hace dos años, el país dejó de usar el salario mínimo como referencia y adoptó una nueva unidad de cálculo, la Unidad de Valor Básico (UVB).

Multas de tránsito más comunes y sus nuevos valores para 2026

Con la actualización para 2026, estas son algunas de las infracciones más frecuentes en Colombia y los valores que ahora deberán pagar los conductores que las cometan:

Lee También

Exceso de velocidad: $ 633.200

No realizar la revisión técnico-mecánica: $ 633.200

Estacionar en lugares prohibidos: $ 633.200

Transitar en horas y lugares restringidos (pico y placa, por ejemplo): $ 633.200

Las sanciones más altas, que superan el millón de pesos, son para faltas consideradas de mayor gravedad:

Falta de seguros obligatorios (Soat): $ 1’266.100

Conducir sin llevar la licencia de conducción: $ 1’266.100

No detenerse ante semáforo en rojo, amarillo o señal de Pare: $ 1’266.100

¿Cómo pagar comparendos con descuento por pronto pago?

La buena noticia para los conductores en Bogotá es que los descuentos se mantienen, siempre y cuando se cumplan los requisitos:

50 % de descuento si se paga entre el día 1 y el día 5 hábil, previa asistencia obligatoria al curso pedagógico.

si se paga entre el día 1 y el día 5 hábil, previa asistencia obligatoria al curso pedagógico. 25 % de descuento si se cancela entre el día 6 y el día 20 hábil.

Lee También

Cuánto cuesta un día de patios en 2026

Los servicios de grúa y custodia en patios también subieron. Las tarifas varían según el tipo de vehículo, motocicleta, automóvil, camioneta o vehículo pesado, y el número de días que permanezca inmovilizado.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.