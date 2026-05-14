Según datos de los portales web de cirujanos plásticos reconocidos como Camilo Cañas y Johnatan Guevara, el precio de una lipólisis láser en Colombia suele oscilar entre los 3’000.000 y los 10’000.000 de pesos.

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El valor final del procedimiento en Bogotá depende de variables críticas que los pacientes deben evaluar antes de entrar al quirófano:

Áreas a tratar : el costo es proporcional al número y tamaño de las zonas del cuerpo que se desean intervenir.

: el costo es proporcional al número y tamaño de las zonas del cuerpo que se desean intervenir. Tecnología utilizada : existen diversos equipos de láser; las tecnologías de última generación, que garantizan mayor seguridad y menor trauma tisular, elevan el precio.

: existen diversos equipos de láser; las tecnologías de última generación, que garantizan mayor seguridad y menor trauma tisular, elevan el precio. Experiencia del cirujano : los especialistas con mayor trayectoria y certificaciones vigentes suelen tener honorarios más elevados debido a la reducción de riesgos.

: los especialistas con mayor trayectoria y certificaciones vigentes suelen tener honorarios más elevados debido a la reducción de riesgos. Instalaciones: el prestigio de la clínica y los servicios de monitoreo postoperatorio son fundamentales en la estructura de costos.

¿Qué es una lipólisis láser?

El lipoláser es una técnica avanzada de moldeamiento corporal que utiliza energía láser para licuar los depósitos de grasa, facilitando su posterior extracción. A diferencia de la liposucción tradicional, este método tiene la particularidad de estimular la producción de colágeno mediante el calor, lo que teóricamente resulta en una piel más firme y tersa tras la intervención.

Este procedimiento es frecuentemente solicitado para trabajar áreas específicas como:

Abdomen y cintura.

Muslos y espalda.

Brazos y papada.

Pese a ser considerado ‘mínimamente invasivo’, los estándares médicos internacionales exigen que se realice en condiciones de estricta asepsia quirúrgica y bajo supervisión constante de profesionales certificados, requisitos que, según las investigaciones preliminares, habrían sido vulnerados en el caso de Yulitza Toloza.

¿Qué detalles se conocen del caso de la mujer desaparecida en centro estético en Bogotá?

La búsqueda de un cambio estético terminó en una tragedia que hoy tiene en vilo a la localidad de Bosa y bajo la lupa a las autoridades de salud en la capital. El caso de Yulitza Toloza, una mujer de 52 años, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los procedimientos quirúrgicos de bajo costo y la proliferación de centros estéticos que no cumplirían con las normativas legales en el sur de Bogotá.

#OjoDeLaNoche | Una mujer desapareció tras haberse practicado un procedimiento estético en el sur de Bogotá. Esto es lo que se conoce. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/YydWmcpdG9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 14, 2026

Toloza acudió al centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, atraída por recomendaciones de conocidas y un precio que resultaba altamente competitivo para el mercado actual: tres millones de pesos. Sin embargo, lo que inició como un procedimiento de rutina se transformó en una denuncia de presunta negligencia médica y alteración de pruebas, luego de que se perdiera el rastro de la mujer tras ingresar al establecimiento.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el sector de Venecia, el procedimiento de Toloza fue ejecutado por un equipo de ciudadanos extranjeros. Testigos aseguran que la mujer fue sometida a una sedación que parecía excesiva para la naturaleza de una lipólisis láser, lo cual habría complicado su estado de salud de manera inmediata.

La familia de la desaparecida ha denunciado no solo la falta de respuestas por parte de los administradores del lugar, sino también una posible alteración de pruebas dentro del centro estético para ocultar lo sucedido durante la cirugía. Las autoridades locales ya se encuentran recopilando videos de cámaras de seguridad y testimonios para determinar el paradero de Yulitza y la responsabilidad legal de quienes operaban en este establecimiento del sur de la ciudad.

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