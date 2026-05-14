La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden administrativa contra Tesla Motors Colombia S.A.S. tras detectar posibles afectaciones a consumidores en la venta de vehículos eléctricos por comercio electrónico.

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La investigación se originó luego de analizar más de 23.700 pedidos realizados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, además de revisar quejas y reclamos de usuarios.

Según la entidad, más de 1.800 vehículos que debían entregarse entre febrero y marzo seguían pendientes hasta abril, lo que generó preocupación por retrasos injustificados.

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La SIC también encontró posibles inconsistencias en la información entregada a los compradores sobre garantías, tiempos de entrega e infraestructura de carga “Supercharger” en Colombia.

Por ello, ordenó a Tesla ajustar la información comercial para evitar que fechas tentativas sean presentadas como definitivas y garantizar datos claros, verificables y suficientes sobre las condiciones reales de los vehículos.

Además, la empresa deberá fortalecer sus mecanismos de atención al cliente, revisar cláusulas relacionadas con garantías de componentes como llantas y evitar nuevas demoras en las entregas.

La Superintendencia advirtió que, si Tesla incumple estas órdenes, podría enfrentar sanciones contempladas en la Ley 1480 de 2011.

Cielo Rusinque habla sobre investigación a Tesla

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, habló en Blu Radio sobre la situación actual de la investigación a Tesla.

“Les ordenamos [a Tesla] adecuar su herramienta de servicio de quejas del ciudadano porque no tienen un sistema adecuado en el que el consumidor reciba una respuesta satisfactoria de su requerimiento. Les estamos pidiendo contactar, en un plazo de 20 días, a las personas que se han comunicado con ellos. En el evento de no cumplir, que les hagan el reembolso a los clientes”, apuntó en esa emisora.

“Toda empresa que incursiona en el mercado colombiano debe cumplir la ley colombiana. Nosotros estamos para hacer cumplir la ley, que es para todos, sin importar si son extranjeros o multinacionales. […] Hicimos requerimientos de información, pero Tesla debe informar y aclarar. Deben entregar un plan en 10 días hábiles sobre los plazos por cumplir y cómo serán los reembolsos en caso de que una persona ya no quiera adquirir su vehículo”, sentenció en ese medio.

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