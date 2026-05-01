El sector automotriz en Colombia sigue con una tendencia bastante positiva durante 2026, pues en abril nuevamente sumó una gran cantidad vehículos nuevos registrados, alcanzando la cifra de 26.787, que se traduce en un aumento del 54 % frente al mismo mes de 2025.

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Y es que la llegada de nuevas marcas, más tecnología e incluso el valor de algunos vehículos han hecho que muchas personas se interesen en adquirir carros nuevos, lo cual es muy positivo para el sector.

Ahora, por segundo mes consecutivo hubo sorpresa en las cifras porque Tesla de nuevo dominó el mercado, al punto de que dejó en el camino a marcar más tradicionales como lo son Renault y Kia, que llevan mucho tiempo en el país.

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Y es que según quedó registrado en las cifras del Runt y la Andi, la compañía de Elon Musk nuevamente tuvo el vehículo más vendido en el mes con su Model Y, que ha gustado por el tamaño, la tecnología y la innovación que presenta.

Así las cosas, los carros más vendidos del mes fueron:

Tesla Model Y: 2.264 unidades.

Renault Duster: 1.065 unidades.

Kia K3: 919 unidades.

Mazda CX-30: 768 unidades.

Mazda 2: 675 unidades.

Cómo viene el Tesla Model Y

El Tesla Model Y llega a 2026 con una actualización enfocada más en mejoras técnicas que en cambios radicales. Se trata de un SUV eléctrico que mantiene su tamaño familiar, con capacidad para cinco pasajeros y opción de una tercera fila para siete, pensado para uso cotidiano y viajes largos.

En lo mecánico, conserva distintas versiones con tracción trasera o total (AWD). Según la configuración, puede acelerar de 0 a 100 km/h entre unos 3.3 y 6.8 segundos, lo que lo ubica entre los eléctricos más rápidos de su categoría. La autonomía varía por versión, pero se mueve alrededor de los 470 a más de 500 kilómetros por carga, con mejoras leves frente a modelos anteriores.

Uno de los principales cambios está en el interior. El modelo actualizado incluye materiales más cuidados, mejor aislamiento del ruido y una pantalla central grande que sigue siendo el centro de control. Además, ahora suma una pantalla trasera para los pasajeros y ajustes en conectividad y software.

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También hay mejoras en la conducción. Tesla trabajó en la suspensión y en reducir vibraciones y ruido dentro del habitáculo, logrando un manejo más cómodo.

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