Ver un carro con placas rojas en Colombia no es común, pero tampoco es un error. Este tipo de matrícula tiene un significado específico dentro de la normativa nacional y está asociado a vehículos que no pertenecen de forma permanente al país.

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De acuerdo con el Ministerio de Transporte, estas placas están destinadas exclusivamente a automotores que ingresan bajo el régimen de importación temporal, es decir, vehículos extranjeros autorizados para circular por un tiempo limitado en el territorio colombiano.

La base legal de este sistema se remonta a la Resolución 01519 del 9 de marzo de 1992, expedida por el entonces Instituto Nacional de Transporte (INTRA), donde se definieron las características técnicas y condiciones de uso de estas matrículas.

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Según esa normativa, las placas deben tener fondo rojo reflectivo con caracteres blancos, un diseño que permite identificarlas fácilmente frente a otros tipos de vehículos que circulan en el país.

Además, su existencia está contemplada en el Decreto 1165 de 2019 que regula el ingreso de bienes al país, mediante las normas del régimen aduanero.

¿Qué entidad avala el uso de placas rojas en Colombia?

A diferencia de los vehículos particulares, estos automotores no hacen parte del parque automotor nacional. Su ingreso responde a actividades específicas como proyectos industriales, maquinaria especializada o trabajos temporales que requieren su uso en el país.

Por esa razón, su circulación está sujeta a condiciones estrictas. La autorización no la define el Ministerio directamente, sino la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), entidad encargada de establecer el tiempo durante el cual el vehículo puede permanecer en Colombia bajo este régimen.

Además, para poder circular, deben cumplir varios requisitos: estar registrados en el RUNT, contar con una declaración de importación válida y completar el proceso de matrícula ante un organismo de tránsito.

Incluso, este proceso quedó actualizado en normativas más recientes como la Resolución 20223040045295 de 2022, que compila reglas del sector tránsito y mantiene vigente este tipo de matrícula dentro del sistema actual.

Multas que aplican solo para vehículos de placas rojas

Los vehículos con placas rojas deben cumplir condiciones específicas, especialmente en lo relacionado con el tiempo de permanencia autorizado y el uso permitido bajo el régimen de importación temporal. Cualquier desviación de estas reglas activa controles y sanciones por parte de la Dian.

Si el automotor excede el plazo autorizado o se destina a actividades distintas a las permitidas, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo como primera medida preventiva mientras se revisa la infracción.

En escenarios más graves, el proceso puede escalar a la aprehensión o decomiso, lo que implica que el carro pasa a manos del Estado por incumplir las condiciones aduaneras vigentes.

Además de las medidas sobre el vehículo, se abren procesos administrativos por uso indebido del régimen, lo que puede derivar en sanciones económicas que no son fijas, ya que dependen de la gravedad de la falta.

En términos de multas, los valores pueden partir desde 165 UVT y superar las 600 UVT (aproximadamente 31.424.400 de pesos), según recogió El Tiempo, e incluso calcularse como un porcentaje del valor comercial del vehículo cuando la infracción es considerada grave.

Estas sanciones buscan evitar que los automotores con placas rojas se utilicen como si fueran vehículos de circulación permanente, ya que su presencia en el país está limitada por condiciones específicas y temporales.

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