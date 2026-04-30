Desde este primero de mayo, el precio de la gasolina subirá 400 pesos. Así las cosas, el galón, que las ciudades principales rondaba los 15.000 pesos subirá en las ciudades principales a más de 16.000 pesos.

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El Gobierno aún no ha mostrado el decreto, pero la decisión sí la confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en rueda de prensa, en la que también se confirmó que las tasas de interés no se van a mover.

Con esto, además, se pierden las reducciones que había anunciado el Gobierno desde final del 2025, cuando había ordenado bajar la gasolina en 400 pesos. De hecho, muchos colombianos nunca vieron reflejado esa reducciones en las estaciones de gasolina.

Ahora, no se descarta que el precio de la gasolina siga creciendo, pues el martes, el mismo presidente dijo que el Gobierno no subsidiará más la gasolina y que todo cambio que tenga internacionalmente este combustible se verá reflejado en las estaciones de gasolina del país.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.