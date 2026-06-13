El Gobierno saliente de Gustavo Petro advirtió que el próximo presidente de Colombia deberá llegar con una reforma tributaria para enfrentar las necesidades fiscales del país.

Sigue a PULZO en Discover

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, será necesario un ajuste equivalente a entre 1,4 % y 1,6 % del PIB desde 2027, lo que representa cerca de 30 billones de pesos adicionales en ingresos para sostener las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el plan de “una reforma tributaria de 30 billones de pesos” contempla aumentar el recaudo tributario, fortalecer otros ingresos del Estado y mejorar la capacidad de control de la Dian para reducir la evasión, detalló Blu Radio.

Además, señaló que el esfuerzo fiscal no dependería únicamente de nuevos impuestos, sino también de revisar gastos y hacer más eficiente el uso de recursos públicos, agregó ese medio.

Lee También

Entre los ajustes mencionados aparecen posibles cambios en beneficios como exoneraciones de aportes a salud y pensión para algunas empresas y una revisión de subsidios eléctricos para optimizar su entrega, resaltó esa emisora.

Por su parte, el viceministro de Hacienda, Camilo Rey, afirmó que cualquier gobierno electo deberá impulsar una reforma en el Congreso para enfrentar el déficit fiscal.

El antecedente más reciente fue el hundimiento de la propuesta tributaria del Gobierno Petro por 26 billones de pesos.

Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que en 2026 ya sería necesario un recorte del gasto por 32,1 billones de pesos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.