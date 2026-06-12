Por: VALORA ANALITIK

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El mercado de divisas en Colombia consolidó este viernes una semana histórica de revaluación. El dólar estadounidense encadenó una nueva jornada de caídas al registrar un retroceso de $ 38,50 frente al día anterior, cerrando la sesión en $3.455.

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Con este movimiento, la divisa rompió el soporte de los $ 3.500 alcanzado apenas ayer y se encamina a buscar mínimos que no se registraban desde hace más de cinco años.

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Tras una apertura a la baja en $3.473, el apetito por activos locales empujó la cotización a un mínimo intradía de $3.452, dejando sin efecto un repunte temporal en las primeras horas de la mañana que llevó el precio a un máximo de $3.511. En el contexto internacional, el billete verde también operó con signo negativo, llevando al índice DXY a ceder hasta los 99,74 puntos (-0,12 %).

Los estrategas de las principales firmas del mercado cambiario coinciden en que la paridad entre el dólar y el peso colombiano está respondiendo a una combinación muy robusta de flujos de capital e institucionalidad:

Los analistas de JP Tactical Trading explicaron que la divisa cerró la jornada muy cerca de su nivel más bajo, “acercándose nuevamente a la importante zona de soporte ubicada alrededor de los $3.450”. También destacaron que, si bien este piso técnico sigue conteniendo el mercado, «la presión vendedora continúa retándolo constantemente».

La firma atribuyó la masiva entrada de dólares al país a dos catalizadores clave: «el optimismo que genera la proximidad de la segunda vuelta presidencial y el fuerte interés de los inversionistas en los TES emitidos ayer por el Ministerio de Hacienda». El equipo concluyó que la próxima semana será determinante para evaluar si este nivel se sostiene o si el dólar profundiza su caída hacia registros no vistos desde 2021.

En contraste, el Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, aportó una visión de cautela e invitó a no perder de vista los riesgos inflacionarios globales. Lama advirtió que, en un escenario adverso donde el IPC de mayo sorprendió al alza por el traslado del choque energético, y el crudo rebotó con fuerza, el dólar global podría retomar el control de la tendencia, lo que generó un violento rebote en el mercado colombiano hacia la zona de los $3.650.

Filtración de un pacto nuclear tumba el crudo un 3 %

El desplome del dólar en el país estuvo fuertemente sincronizado con un alivio de proporciones mayúsculas en el mercado internacional de materias primas, lo que reduce las alarmas de inflación por costos a nivel global.

El barril de crudo Brent se hundió un 3,32 % cotizándose en US$87,38, mientras que el WTI en EE. UU. retrocedió a US$84,92 (-3,18 %).

La liquidación masiva de contratos de petróleo se desató tras la filtración, por medio de la agencia de noticias iraní Mehr, de un acuerdo preliminar entre Washington y Teherán. El documento contempla el levantamiento total de las sanciones petroleras occidentales y la liberación de fondos congelados a cambio de que Irán garantice la reapertura total del Estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días.

El presidente Donald Trump avivó el optimismo al sugerir que el pacto definitivo podría firmarse este mismo fin de semana en Europa, lo que desplomó la prima de riesgo geopolítico.

Noticias económicas en Colombia y EE. UU.

El Ministerio de Hacienda confirmó que este viernes, 12 de junio a las 2:00 p. m., presentará públicamente el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026. El documento, que incluye metas de déficit fiscal y endeudamiento y revela el comportamiento de indicadores fiscales, debe ser radicado cada año a más tardar el 15 de junio por disposición de la ley.

El ambiente de confianza local estuvo respaldado por un balance histórico revelado por el DANE. La pobreza monetaria en Colombia cayó al 28 % en 2025 (14,4 millones de personas), lo que representa una disminución de 3,8 puntos porcentuales frente al 31,8 % registrado en 2024.

Este avance implicó que 1,7 millones de colombianos salieron de esa condición. Urdinola resaltó que se trata de los valores mínimos en la serie histórica de la entidad desde que inició la medición en 2012, una mejora atribuida al incremento de los ingresos disponibles de los hogares.

Desde el exterior, la Universidad de Michigan reportó que la confianza del consumidor en EE. UU. interrumpió cuatro meses de caídas y subió a 48,9 puntos en junio (frente al mínimo histórico de 44,8 en mayo), evidenciando un leve alivio en las familias a pesar de la persistencia de la inflación norteamericana.

(Lea también: Dólar en Colombia cerró la semana con el precio más bajo del mes; ¿por qué cayó su precio?)

Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización del 1,06 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2050 finalizaron en 6,803 %; la jornada anterior en 6,800 %.

Los TES de 2028 terminaron en 12,890 % desde los 12,991 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,226 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,550 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 11,759 %; la jornada anterior en 12,017 %.

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