Por: VALORA ANALITIK

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El Movistar Arena de Bogotá estaría próximo a cambiar de nombre, en medio de la salida de Movistar del mercado local.

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(Destacado: Entrevista | Movistar Arena proyecta superar por primera vez el millón de asistentes: revela inversiones y presiones por altos costos)

Según conoció Valora Analitik con fuentes cercanas al proceso, otra de las grandes compañías del sector de telecomunicaciones estaría pujando por quedarse con una de las ‘ventanas’ publicitarias más importantes de Colombia.

Se trata de Tigo, que de confirmarse su llegada, haría que el escenario capitalino deje atrás el nombre asociado a Movistar -el cual existe desde 2018- y podría pasar a llamarse Tigo Arena.

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La operación sucede después de la integración entre Tigo y Movistar en Colombia, que se concretó luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizara la operación, lo que permitió a Millicom asumir el control administrativo y operacional de Movistar en febrero de 2026.

El proceso avanzó en dos grandes fases a lo largo del año. La primera se completó el 4 de febrero, cuando Tigo —a través de su matriz Millicom— asumió el control operativo y administrativo de Movistar, tras pagar US$214,4 millones por el 67,5 % de Colombia Telecomunicaciones (Coltel) que estaba en manos de Telefónica.

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La segunda fase se cerró en abril, cuando Tigo adquirió el 32,5 % restante de Coltel que aún permanecía en manos del Estado colombiano, por unos 856.000 millones de pesos, con lo que se completó la integración total y Millicom se convirtió en único dueño del operador.

Con esta compra, Telefónica puso fin a dos décadas de presencia en el país, mientras Millicom logró posicionar a Tigo como el segundo operador de telecomunicaciones de Colombia.

Movistar continúa operando comercialmente bajo su propia marca, mientras Tigo dirige las decisiones estratégicas, técnicas y administrativas. Es decir, no se trató de una fusión total ni de una migración automática de clientes

Con este movimiento, Tigo no solo avanza en el sector de cultura, sino que también busca abrir otros frentes para competir y fortalecer sus estrategias de fidelización de clientes, esta vez a través del venue más protagónico del país en materia de eventos en vivo.

El Movistar Arena tuvo un año protagónico en 2025, cuando fue sede del 80 % de los espectáculos realizados en Bogotá. Para 2026, el escenario proyecta un año récord, con una cartelera de más de 170 eventos entre públicos y privados y la expectativa de recibir a más de un millón de asistentes.

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