Con el objetivo de posicionar a Antioquia como una de las plazas de espectáculos más importantes del mundo, Davivienda y BeatHub Entertainment anunciaron hoy el nacimiento de DAVIarena.

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Este complejo multipropósito, respaldado por una inversión privada de $320.000 millones de pesos, marca un hito histórico al ser la primera vez que el sector financiero colombiano apuesta decididamente por infraestructura de entretenimiento de clase mundial.

Ubicada estratégicamente para dinamizar el Área Metropolitana, la arena cuenta con un área construida de 55.000 m² y capacidad para albergar a 17.200 personas. Su diseño, a cargo de la firma británica HOK —responsable del O2 de Londres—, rinde homenaje a la cultura local inspirando su estética en la tradición de los silleteros.

¿Qué es DAVIarena y qué infraestructura tendrá?

El recinto que cuenta con capital del banco Davivienda ha sido diseñado bajo estándares globales para recibir las giras internacionales más exigentes. Entre sus características técnicas destacan:

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Capacidad técnica: Parrilla con soporte para 140 toneladas de producción.

Parrilla con soporte para 140 toneladas de producción. Sostenibilidad: Sistema bioclimático, ventanería termoacústica y refrigeración de alta eficiencia para minimizar el impacto energético.

Sistema bioclimático, ventanería termoacústica y refrigeración de alta eficiencia para minimizar el impacto energético. Hospitalidad Premium: 23 suites exclusivas, una suite principal para 60 personas, 20 boxes y 503 plazas de parqueo privadas.

23 suites exclusivas, una suite principal para 60 personas, 20 boxes y 503 plazas de parqueo privadas. Accesibilidad: El complejo integra 54 puestos diseñados para personas con movilidad reducida.

Cuándo será la inauguración de DAVIarena, la competencia del Movistar Arena en Medellín

Las puertas de la “casa de los grandes espectáculos” se abrirán oficialmente el próximo 14 de noviembre de 2026 con un concierto de Juanes. El artista antioqueño, máximo ganador de premios Grammy en la región, será el encargado de estrenar este escenario bajo la producción de Breakfast Live.

Javier Suárez, presidente de Davivienda, resaltó que este ecosistema busca acompañar a los clientes con beneficios exclusivos y soluciones digitales a través de Davivienda y DaviPlata, plataformas donde también se podrán adquirir boletas y experiencias.

(Vea también: Davivienda busca trabajadores en toda Colombia: sueldos no “están en el lugar equivocado”)

“En Davivienda creemos en Colombia y en el poder transformador de ciudades como Medellín: símbolo de innovación que ha producido algunos de los mejores artistas del mundo y que hoy está lista para atraer las experiencias musicales más importantes del planeta. DAVIarena abrirá nuevas oportunidades para que miles de jóvenes vivan espectáculos de talla mundial y se proyecten con subirse algún día a escenarios de talla mundial”, afirmó el presidente de Davivienda.

Impacto económico y social para la región

Se estima que la operación de DAVIarena generará un impacto externo anual de $400.000 millones de pesos, beneficiando sectores como el hotelero, gastronómico y de transporte. Además, el municipio de Sabaneta recibirá más de $15.000 millones anuales en impuestos para el fomento artístico local.

Tras el show de Juanes, la organización ya confirmó 11 espectáculos adicionales para el cierre de 2026, consolidando una cartelera histórica que comenzará a anunciarse el próximo 15 de mayo. Los interesados podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Tuboleta y las aplicaciones del banco aliado.

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