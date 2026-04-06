En medio de situaciones como la de una famosa cadena de restaurantes que se quebró, resulta más que pertinente llevar a cabo un análisis juicioso para las finanzas personales en la actualidad.

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En esa línea, las cuentas de ahorro en Colombia han evolucionado para ofrecer rendimientos competitivos, permitiendo que el dinero de los usuarios crezca mientras permanece disponible.

Según los datos más recientes de la Superintendencia Financiera, existe una brecha significativa entre las entidades, con tasas que oscilan entre el 0,07 % y el 11 % Efectivo Anual (E. A.).

Esta variación depende directamente de la estrategia de captación de cada banco y del tipo de producto ofrecido a personas naturales, en un seguimiento divulgado por el diario La República.

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Tasas de rentabilidad más altas en bancos de Colombia en abril de 2026

Actualmente, el mercado cuenta con jugadores destacados que lideran la rentabilidad en el sistema financiero colombiano. De acuerdo con los registros oficiales al 30 de marzo de 2026, estas son las entidades con las tasas más atractivas para los ahorradores:

Banco Pichincha: lidera el escalafón con una rentabilidad del 11 % E. A. Ban100: se ubica en la segunda posición ofreciendo una tasa del 9,72 % E. A. Finandina: mantiene una oferta competitiva con un rendimiento del 9,01% E.A. Nu Colombia: la entidad digital reporta una tasa de captación del 8,28 % E. A. Lulo Bank: otra opción destacada en el sector fintech con un 7,89 % E. A. Banco Contactar: 7,27 %. Rappipay: 6,58 %. Bancamía: 6,13 %. Banco Serfinanza: 4,41 %. Corficolombiana: 4,31 %. Bancoomeva: 3,89 %. Itaú: 3,48 %. Banco Mundo Mujer: 2,56 %. Banco Popular: 2,39 %.

Expertos como Laura Correa, fundadora de Axia Finanzas Personales, señalan que los bancos tradicionales han perdido terreno frente a las nuevas entidades digitales en cuanto a generación de utilidades.

“Nubank ofrece la tasa intradía; es decir, todos los meses se ve la ganancia; mientras que Pibank, por ejemplo, ofrece una ganancia mensual. Varía dependiendo de la entidad: pagan de manera diaria, mensual, y siempre se mueven en esos rangos”, afirmó en La República.

Para maximizar las ganancias, Correa sugiere mantener el capital estático por al menos tres meses y limitar las transacciones mensuales. Esto evita que costos como el impuesto del 4×1.000 consuman los intereses generados por el depósito.

Por su parte, el especialista Diego Palencia indica que el ahorrador promedio en el país maneja saldos entre $ 450.000 y $ 3 millones. Bajo este escenario, una cuenta con el 11% E.A. podría generar cerca de $ 79.200 en un trimestre.

“Obviamente, si se necesita inmediatamente, se puede sacar porque lo que ofrecen estas cuentas sobre todo es alta liquidez”, indicó el experto en cuestión.

¿Qué rentabilidad tienen cuentas de ahorro en Bancolombia y Davivienda?

La tasa de rentabilidad en la cuenta de ahorro de Bancolombia es de 0,07 %, mientras que la de Davivienda es de 0,45 %, de acuerdo con los datos replicados al 30 de marzo de 2026 en La República.

Banco de Bogotá está a 0,22 %, BBVA a 0,33 %, AV Villas a 0,39 %, Banco Caja Social a 0,85 % y Banco de Occidente a 1,65 %, entre otras de las entidades con un alto nivel de reconocimiento a nivel nacional.

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aclara que la ventaja de estas cuentas sobre los CDT es la liquidez inmediata, aunque esto implique una tasa ligeramente inferior al pacto de permanencia.

“Es un momento interesante para ahorrar e invertir, dado que las tasas han venido subiendo y es probable que sigan al alza”, afirmó el experto para quienes buscan aprovechar al máximo su dinero en esta época.

Es clave tener en cuenta que elegir la entidad correcta es fundamental para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación en este 2026, año que está marcado por la expectativa de las elecciones presidenciales en Colombia, previstas para finales de mayo (primera vuelta) y mediados de junio (segunda vuelta, de ser necesaria).

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