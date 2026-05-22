Las hermanas Yvette y Denise Hakim, hijas del reconocido neurocirujano Fernando Hakim, expusieron públicamente una grave situación digital que afecta el rendimiento de su querido negocio de repostería artesanal en Colombia.

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A pesar de las dificultades económicas que padece actualmente el sector gastronómico nacional, el emprendimiento familiar denominado Hakim’s Pastry destaca como un modelo exitoso de resiliencia y adaptación empresarial.

La iniciativa comercial nació originalmente durante la etapa universitaria de las fundadoras. Gracias a su visión estratégica, la marca se consolidó firmemente en el competitivo mercado de las principales ciudades colombianas.

Las empresarias acumulan hitos significativos en su trayectoria corporativa, incluyendo una alianza estratégica con la multinacional Starbucks y la apertura de un moderno punto físico en el centro comercial Unicentro.

“Lo que somos hoy no llegó de la nada. Llegó porque cada vez que el negocio generó algo lo volvimos a invertir porque cada vez que quisimos correr aprendimos a esperar. Porque construir algo de verdad no se parece en nada de lo que muestran en redes”, indicaron las hermanas sobre el gran esfuerzo detrás de su éxito.

La compañía cuenta con ocho puntos de venta distribuidos entre Bogotá y Cali. Además, gestiona despachos domiciliarios mediante su plataforma virtual para la venta de galletas, brownies, tortas y baklavas.

Sin embargo, las propietarias utilizaron sus canales digitales para reportar una preocupante modalidad de fraude. Detectaron que las fotografías originales de sus preparaciones fueron modificadas ilegalmente mediante herramientas de inteligencia artificial.

Las alteraciones ocurrieron dentro de los catálogos digitales de una reconocida aplicación de repartos. El incidente genera confusión entre los comensales habituales y deteriora el prestigio construido por la marca repostera.

“Cambiaron las fotos de nuestro menú sin autorización y ahora aparecen productos que ni siquiera son nuestros esto afecta a nuestra marca”, contaron, al compartir las imágenes en cuestión.

Las afectadas intentaron comunicarse con el equipo de soporte técnico de la aplicación digital para solicitar la corrección de los archivos visuales, pero no obtuvieron ninguna respuesta institucional.

“Todo creado con IA. No estamos en contra pero hay que saberla usar necesitamos una solución urgente”, remarcaron en las historias desde su cuenta de Instagram.

¿Qué hacer si falsifican una foto suya con IA en Colombia?

Si es víctima de la alteración o falsificación de su imagen con inteligencia artificial en Colombia, se debe actuar con rapidez para proteger su identidad. El ordenamiento jurídico nacional sanciona la manipulación no autorizada de datos biométricos.

Ante la suplantación o creación de contenido falso con tecnologías digitales, aplicar de forma inmediata las siguientes acciones legales:

Recopilar evidencia digital: tomar capturas de pantalla detalladas, guardar los enlaces de las publicaciones y conservar los archivos modificados que sirvan como prueba técnica del fraude ante la justicia.

tomar capturas de pantalla detalladas, guardar los enlaces de las publicaciones y conservar los archivos modificados que sirvan como prueba técnica del fraude ante la justicia. Denunciar en plataformas: reportar la cuenta emisora utilizando los canales internos de la red social o aplicación, solicitando la eliminación del contenido por violación de políticas de identidad.

reportar la cuenta emisora utilizando los canales internos de la red social o aplicación, solicitando la eliminación del contenido por violación de políticas de identidad. Radicar denuncia penal: acudir a la Fiscalía General de la Nación para denunciar delitos informáticos como la injuria por vía de hecho o la violación de datos personales en internet.

acudir a la Fiscalía General de la Nación para denunciar delitos informáticos como la injuria por vía de hecho o la violación de datos personales en internet. Notificar al CAI Virtual: reportar el incidente cibernético ante el Centro Cibernético de la Policía Nacional a través de sus canales electrónicos oficiales para recibir orientación y bloqueo preventivo.

reportar el incidente cibernético ante el Centro Cibernético de la Policía Nacional a través de sus canales electrónicos oficiales para recibir orientación y bloqueo preventivo. Solicitar protección de datos: radicar una queja formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio invocando la vulneración de su derecho fundamental al Habeas Data y uso de imagen.

La articulación de estos mecanismos legales le permite mitigar el impacto reputacional y económico provocado por la delincuencia informática. La legislación colombiana avanza de forma estricta en la persecución de delitos asociados al uso indebido de la inteligencia artificial.

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