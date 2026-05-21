A pocas semanas de que empiece a rodar el balón en el tan esperado Mundial de Fútbol de 2026, los bancos de Colombia despliegan agresivas estrategias comerciales.

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Los bancos colombianos buscan atraer a nuevos clientes y fidelizar a los actuales usuarios. Para ello, diseñaron un paquete de atractivos beneficios económicos y exclusivas experiencias vinculadas a la gran cita mundialista, según recogió el diario La República en un seguimiento.

Algunas corporaciones optaron por personalizar el diseño de sus plásticos tradicionales con imágenes alusivas a la Copa del Mundo. Otras entidades financieras decidieron enfocar sus esfuerzos en la exoneración de costos operativos mensuales.

Su presidente, María Fernanda Suárez, informó que además existe la opción de exonerar el cobro si se cumple con un monto mínimo de facturación, según el tipo de tarjeta.

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Por su parte, Bancolombia sorprendió al mercado local con los anuncios más recientes del sector. A diferencia de sus competidores, la entidad financiera no ofrecerá la personalización física de sus tarjetas de crédito.

El banco apostó por una innovadora transformación digital temporal. Todos los usuarios que posean la tarjeta digital visualizarán el producto con la fotografía oficial de los jugadores principales de la Selección Colombia.

Adicionalmente, el banco activó un beneficio exclusivo para su comunidad a partir de hoy, 21 de mayo. Los clientes podrán registrarse directamente en la página web oficial de la entidad bancaria.

El registro les otorgará la valiosa oportunidad de asistir a la transmisión en vivo del emocionante partido de la fase de grupos entre las selecciones de Colombia vs. Portugal.

Este compromiso deportivo internacional se disputará en las instalaciones del Movistar Arena el sábado 27 de junio. Los fanáticos que ganen obtendrán un pase doble para disfrutar la jornada futbolística.

Requisitos y experiencias exclusivas de la banca en el Mundial

Para conseguir las entradas, los usuarios de Bancolombia registrados deberán acumular compras con sus tarjetas de débito por un valor mínimo de $ 400.000. Este monto no requiere completarse en una sola transacción comercial.

La vigencia de esta campaña de facturación va desde el 21 de mayo hasta el 15 de junio. La otra alternativa consiste en acumular Puntos Colombia utilizando la tarjeta de crédito.

Los asistentes al Movistar Arena no solo verán el encuentro deportivo en una pantalla gigante. Los organizadores confirmaron que los hinchas disfrutarán un concierto en vivo del cantante puertorriqueño Marc Anthony.

“Decidimos que nuestro patrocinio a la Selección Colombia debía trascender la cancha y conectar directamente con la hinchada. Así surgieron iniciativas que hoy nos permiten reunir a más de 8.000 personas para vivir el fútbol como una experiencia colectiva, familiar y de amigos”, señaló Adriana Arismendi, vicepresidente de Mercadeo, Ventas Digitales de Bancolombia.

Descuentos, asistencias y devoluciones en el bancos en Colombia en 2026

A la fiebre mundialista también se sumó con fuerza el Banco de Bogotá. La entidad financiera ofrece un plástico de colección que lleva labrada la imagen oficial de la Copa del Mundo.

Este producto otorga hasta un 30 % del cupo aprobado para ejecutar avances en efectivo. Adicionalmente, los nuevos tarjetahabientes no pagarán la cuota de manejo durante los primeros seis meses de uso.

Por otro lado, el banco Bbva habilitó descuentos sustanciales de hasta el 60% en servicios y productos turísticos hacia los diferentes destinos donde se disputará el torneo global.

La entidad también ofrece devoluciones de dinero en efectivo y acumulación de Puntos Bbva por compras realizadas. El beneficio incluye un servicio de asistencia médica internacional con cobertura hasta US$ 350.000.

Las tarjetas de crédito pertenecientes a las categorías superiores garantizan el ingreso preferencial a exclusivas salas VIP en aeropuertos, optimizando la comodidad de los viajeros antes de tomar cada vuelo.

Asimismo, el Banco de Occidente brinda hasta un 30% de cashback por la compra de un máximo de cinco tiquetes aéreos a través de la reconocida aerolínea Latam.

Finalmente, el banco Av Villas mantendrá vigente hasta el 5 de julio una promoción de cuota de manejo totalmente gratis. Los clientes podrán participar además en el sorteo de un ‘kit de celebración’.

De esta manera, el sector bancario compite fuertemente para captar la atención de los aficionados del fútbol. Las tarjetas de crédito se posicionan así como herramientas integrales de financiación y respaldo internacional.

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