Porvenir abrió la convocatoria para la segunda edición del Premio Innova Mayor 2026, una iniciativa que busca reconocer a empresas públicas y privadas en Colombia que promuevan la inclusión del talento senior como un factor estratégico de innovación, productividad y sostenibilidad.

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La convocatoria estará disponible hasta el 16 de junio y podrán participar organizaciones que implementen políticas, programas, productos o servicios enfocados en integrar activamente a las personas mayores en sus modelos de negocio.

El premio tendrá tres categorías: Innovación Silver, para soluciones y programas orientados al bienestar de las personas mayores; Talento Senior, para empresas que fomentan la contratación y participación laboral de adultos mayores; y Red de Valor Senior, enfocada en compañías que integran a esta población como proveedores o actores estratégicos en sus cadenas productivas.

La evaluación contará con revisión técnica de la Universidad del Rosario y un jurado especializado.

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Porvenir destacó que el envejecimiento poblacional en Colombia representa tanto desafíos como oportunidades.

Actualmente, el país tiene 8,3 millones de personas mayores de 60 años, cifra que podría representar el 35% de la población en 2060.

Además, crece su participación laboral y el emprendimiento senior muestra altos niveles de resiliencia. La premiación incluirá el Congreso Empresarial “El Futuro es Plateado”.

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