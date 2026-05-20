Uber explicó cómo trabaja con las autoridades en Colombia para fortalecer la seguridad a través de un sistema que combina tecnología, equipos especializados y protocolos de respuesta.

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La plataforma cuenta con un equipo de colaboración con autoridades disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, encargado de atender emergencias e investigaciones cuando una autoridad competente solicita información dentro de un proceso legal formal.

Este grupo, conformado incluso por exmiembros de la fuerza pública, busca agilizar la entrega de respuestas oportunas.

La compañía señaló que cualquier usuario o arrendador que considere haber sido víctima de un delito puede acudir a las autoridades y presentar una denuncia.

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A partir de allí, Uber puede compartir información relevante siempre que exista un requerimiento oficial de una autoridad competente y en cumplimiento de la normativa vigente.

Entre las herramientas destacadas está un portal digital disponible 24/7 para que las autoridades soliciten datos de manera rápida y segura.

Uber también aseguró que protege la privacidad de los usuarios y solo entrega información dentro de investigaciones penales formales.

Además, cada trayecto queda registrado mediante GPS, lo que facilita la trazabilidad y el acceso a datos del recorrido cuando sea necesario. Según la empresa, este modelo busca apoyar investigaciones y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en las ciudades donde opera.

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