Realme anunció en Colombia la llegada de su nueva Serie 16, compuesta por los modelos realme 16 Pro y realme 16 5G, dispositivos con los que la compañía busca fortalecer su presencia en el segmento de celulares enfocados en fotografía móvil, inteligencia artificial y creación de contenido.

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Uno de los puntos centrales de esta nueva generación está en el sistema fotográfico LumaColor, desarrollado junto a TÜV Rheinland. El realme 16 Pro incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles y un sistema multifocal orientado a mejorar retratos y capturas en distintas distancias focales.

La marca también integró herramientas de inteligencia artificial para edición y procesamiento de imágenes, incluyendo funciones para mejorar tonos, resaltar sujetos y optimizar fotografías mediante comandos de voz.

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Por su parte, el realme 16 5G incluye un espejo selfie trasero integrado junto al módulo de cámaras, una característica poco habitual en este segmento y que busca facilitar el uso de la cámara principal para selfies y creación de contenido. El equipo también incorpora una cámara frontal de 50 megapíxeles y pantalla FOLED de 120 Hz.

Más allá del componente fotográfico, la Serie 16 también apunta a resistencia y diseño. Ambos modelos cuentan con certificación IP69, enfocada en protección contra agua y polvo, mientras que la compañía destacó acabados premium y pantallas diseñadas para mejorar la experiencia multimedia y el uso en exteriores.

El lanzamiento se produce en un contexto de alta competencia en el mercado colombiano de smartphones, donde las marcas buscan diferenciarse no solo por rendimiento, sino por herramientas ligadas a video, fotografía y contenido para redes sociales, uno de los segmentos de mayor crecimiento entre usuarios jóvenes.

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