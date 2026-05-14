La principal novedad de este año es que la certificación amplió su alcance para incluir actividades relacionadas con inteligencia artificial, gestión de datos y ciberseguridad, áreas estratégicas para la compañía.

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La certificación cubre riesgos financieros y de sostenibilidad en sectores como defensa, transporte, energía, telecomunicaciones, servicios financieros y sector público.

Además, se extendió a las capacidades de inteligencia artificial soberana desarrolladas por Indramind, con el fin de fortalecer la protección frente a amenazas como la guerra híbrida y los riesgos digitales.

Entre los avances destacados por los auditores se encuentran la mejora en la metodología de gestión de riesgos, la incorporación de este enfoque en la estrategia empresarial y el fortalecimiento del modelo operativo en áreas de Defensa y Espacio.

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También sobresalen la evaluación constante de riesgos geopolíticos y emergentes, así como la cuantificación de riesgos en ciberseguridad.

Indra explicó que su objetivo es anticipar amenazas, reducir impactos y tomar decisiones más seguras para proteger sus operaciones y garantizar el cumplimiento de sus metas estratégicas a nivel global.

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