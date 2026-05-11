El AI Summit Colombia 2026 reunió durante dos días a empresarios, expertos y compañías tecnológicas para discutir el futuro de la inteligencia artificial en Colombia. El evento, realizado en Bogotá, estuvo marcado por una idea que se repitió en diferentes paneles: la inteligencia artificial está entrando en una etapa más enfocada en ejecución y resultados concretos.

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Uno de los temas centrales fue el crecimiento de los llamados agentes de inteligencia artificial, sistemas capaces de ejecutar tareas y procesos sin depender constantemente de intervención humana.

Durante el Summit, Catalina Riveros, directora de agentic AI de Davivienda, explicó que uno de los principales retos es lograr que estas herramientas hagan parte real de la experiencia de los usuarios y no se queden únicamente como funciones aisladas dentro de las empresas.

La discusión también giró alrededor de un problema que varias compañías enfrentan actualmente: aunque cada vez más organizaciones implementan inteligencia artificial, pocas consiguen demostrar un retorno claro de inversión.

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Otro de los puntos más repetidos durante el AI Summit Colombia 2026 fue la importancia de los datos y la infraestructura tecnológica. Expertos participantes coincidieron en que el desafío no está solo en usar inteligencia artificial, sino en construir procesos y estructuras capaces de sostenerla a largo plazo.

Además de paneles y conferencias, el evento reunió a compañías tecnológicas globales y empresas colombianas que ya están implementando inteligencia artificial en áreas como automatización, atención al cliente y servicios financieros.

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