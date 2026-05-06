Si alguien abrió WhatsApp y encontró un círculo morado en la parte superior de tus chats, no es un error ni un virus. Se trata de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Meta e integrado directamente en la aplicación.

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Desde abril de 2026, el icónico círculo azul que identificaba a Meta AI desapareció de la aplicación, dando paso a un tono morado y a una apariencia renovada.

El nuevo símbolo aparece como una figura circular compuesta por elementos que recuerdan a pétalos o gotas de agua, con un aire geométrico y floral. Esta transformación responde a una estrategia de actualización de imagen corporativa de Meta.

El círculo morado no representa ningún tipo de amenaza. Es una funcionalidad oficial de WhatsApp, desarrollada por Meta, y pasa por todos los controles de seguridad y privacidad de la plataforma.

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Sin embargo, como ocurre con cualquier herramienta de inteligencia artificial, los expertos recomiendan no compartir datos bancarios, contraseñas ni información personal sensible en esas conversaciones.

Su ubicación no ha cambiado. El acceso sigue disponible en la parte inferior derecha de la lista de chats de WhatsApp o en la barra de búsqueda. Basta con pulsar el ícono para iniciar una conversación con la inteligencia artificial.

¿Cómo funciona Meta IA en WhatsApp?

La infraestructura tecnológica sigue apoyada en el modelo Llama 3, que procesa cada interacción. Las funciones disponibles incluyen generación de imágenes por comandos, redacción de resúmenes, traducciones inmediatas y consultas dentro de chats individuales o grupales.

Meta AI puede responder preguntas rápidas, ayudar a redactar mensajes formales o creativos, sugerir ideas para regalos o recetas, resumir textos largos, explicar temas complejos y compartir información sobre noticias, clima o definiciones en segundos.

Meta AI, ahora con su nueva imagen morada, mantiene su integración en todo el ecosistema de aplicaciones de Mark Zuckerberg: WhatsApp, Instagram y Facebook.

Es clave aclarar que en este caso Meta AI opera dentro del marco legal de los países donde está disponible y está sujeta a las políticas de privacidad de Meta, accesibles en su sitio oficial. Los usuarios pueden revisar y ajustar los permisos de la ‘app’ en cualquier momento desde la configuración de su dispositivo.

¿Qué datos recopila Meta IA en WhatsApp?

Meta AI recopila todo lo que el usuario interactúa directamente con la IA: mensajes enviados al chat, ‘prompts’, preguntas, fotos enviadas y resúmenes solicitados. También captura las menciones con @Meta AI dentro de grupos.

La IA alimenta su funcionamiento a través de interacciones, fotos, likes y comentarios, recopilados constantemente cuando se activan ciertas funciones de la aplicación.

Los datos sirven para mejorar las respuestas del asistente, entrenar y perfeccionar sus modelos de IA —incluyendo Llama y sus derivados— y personalizar recomendaciones, contenido y publicidad en Facebook, Instagram, WhatsApp y otras apps de Meta, según política vigente desde finales de 2025.

A partir de diciembre de 2025, Meta empezó a usar las interacciones con Meta AI para personalizar anuncios y contenido en Facebook, Instagram y WhatsApp. El cambio aplica en casi todas las regiones, con excepción de la Unión Europea, el Reino Unido y Corea del Sur.

A diferencia de los chats privados que sí están cifrados de extremo a extremo, las interacciones directas con Meta AI no tienen ese cifrado. Meta puede acceder a esas conversaciones, almacenarlas y analizarlas.

Meta afirma que no accede al contenido de los mensajes privados entre personas. Solo recibe lo que el usuario envía directamente a la IA. Sin embargo, no existe opt-out completo para el uso de datos en publicidad si el usuario interactúa con el asistente.

¿Cómo reducir la recopilación de datos de Meta IA en WhatsApp?

El comando /reset-ai dentro del chat de Meta AI borra el historial de interacciones con el asistente, lo que es útil para mejorar la privacidad. También es posible activar la privacidad avanzada de chats en conversaciones individuales para bloquear las menciones a @Meta AI.

Si bien es imposible desactivar Meta AI completamente, los usuarios pueden limitar su presencia eliminando el chat, evitando mencionarla en conversaciones y borrando datos asociados de los servidores de Meta.

En Android, se debe mantener presionado el chat de Meta AI y seleccionar archivar o eliminar. En iOS, deslizar el chat hacia la izquierda y elegir la misma opción. Esto limpia la bandeja de entrada, aunque no desactiva la función.

El paso más importante para la privacidad es usar el comando /reset-ai. Escríbalo en el chat de Meta AI como si fuera un mensaje normal. Al enviarlo, la copia de la conversación guardada en los servidores de Meta queda eliminada. Puede repetirse cada vez que lo considere necesario.

Algunos usuarios sugieren instalar versiones anteriores de WhatsApp para evitar Meta AI. Sin embargo, esa práctica no es recomendable porque las versiones antiguas presentan vulnerabilidades que comprometen la seguridad del dispositivo.

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