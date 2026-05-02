Con la mirada puesta en el próximo Mundial, cada vez más colombianos están haciendo cuentas para no perderse ni un solo partido desde la casa. Y aunque la experiencia de estadio sigue siendo única, la tecnología ha reducido la brecha: hoy, montar un mini palco en la sala es posible… pero tiene su precio.

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En un país donde el fútbol es casi un ritual colectivo, los partidos de selecciones se convierten en punto de encuentro. Por eso, no sorprende que aumente el interés por mejorar televisores, sonido y conectividad justo en temporadas de alta competencia internacional.

De hecho, expertos del sector ‘retail’ como los de Alkomprar advierten que este fenómeno ya es tendencia. “Hoy vemos cómo los colombianos buscan vivir el fútbol de una manera más inmersiva, invirtiendo en tecnología que les permita sentir cada partido como si estuvieran en el estadio”, señaló Natalia Aguirre, directora de mercadeo de la compañía.

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Cuánto cuesta un kit para ver el Mundial

Armar un set completo para disfrutar del fútbol en casa no es necesariamente barato, pero tampoco imposible. Todo depende del nivel de experiencia que se quiera lograr. Un montaje básico puede arrancar con lo esencial, mientras que uno más completo convierte la sala en un verdadero centro de entretenimiento.

Estos son los precios promedio en Colombia:

Televisor 4K (50” a 65”) : entre 1’200.000 y 4’500.000 pesos.

: entre 1’200.000 y 4’500.000 pesos. Barra de sonido : entre 250.000 y 1’000.000 pesos.

: entre 250.000 y 1’000.000 pesos. Dispositivo de ‘streaming’ : entre 120.000 y 400.000 pesos.

: entre 120.000 y 400.000 pesos. Suscripciones deportivas : entre 30.000 y 120.000 mensuales pesos.

: entre 30.000 y 120.000 mensuales pesos. Mueble o soporte para TV: entre 200.000 y 800.000 pesos.

Con estos valores, el costo total de un kit completo puede ubicarse entre 2’000.000 y 6’000.000, una cifra que puede subir o bajar dependiendo de marcas, tamaños y especificaciones.

Sin embargo, más allá de los equipos, hay elementos que también pesan en la experiencia. La velocidad del Internet, la ubicación del televisor e incluso la iluminación del espacio pueden marcar la diferencia entre ver un partido normal y vivirlo como si fuera una final.

Por otro lado, cabe destacar que el auge de estos kits coincide con temporadas de alta demanda, donde eventos internacionales disparan la compra de televisores y dispositivos de entretenimiento. En ese contexto, la tecnología se ha convertido en un aliado clave para reunir a familia y amigos alrededor de una pantalla.

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Así, aunque el Mundial todavía no arranca, muchos ya están jugando su propio partido: el de decidir cuánto invertir para no perderse ni un solo gol desde la comodidad del sofá.

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