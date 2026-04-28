Esta iniciativa es impulsada por Indra Group en alianza con la UPTC, el Tecnológico de Monterrey y ProBoyacá, con el objetivo de conectar academia, empresa y sector productivo.

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La oferta incluye programas en Inteligencia Artificial Aplicada, Datos Cloud con IA, Automatización de Procesos con IA y Diseño de Metaprompting para IA Generativa, todos con enfoque práctico y proyección internacional.

Las certificaciones tienen intensidades entre 136 y 144 horas, combinando formación virtual y sesiones finales tipo bootcamp. La primera cohorte iniciará con el programa que complete su cupo.

Según voceros del proyecto, estos cursos buscan responder a la creciente demanda de talento especializado en inteligencia artificial, analítica de datos, automatización y soluciones en la nube.

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El Centro también apunta a impulsar la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en sectores estratégicos de América Latina.

Con esta convocatoria, se consolida como una plataforma de formación e innovación que promueve el desarrollo de capacidades avanzadas y mejora la competitividad de profesionales y organizaciones en un entorno digital en constante evolución.

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