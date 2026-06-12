El inicio del fin de semana se vio interrumpido para millones de internautas. Durante la mañana de este viernes 12 de junio, usuarios en distintas partes del mundo, incluyendo a Colombia, comenzaron a reportar serios problemas intermitentes en el funcionamiento de Facebook, la red social principal de Meta.

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El pico de reportes comenzó a elevarse rápidamente, dejando en evidencia que no se trata de un problema de conexión local o del operador de internet de los usuarios, sino de un fallo generalizado en los servidores de la compañía.

De acuerdo con las quejas recopiladas en plataformas de monitoreo digital como Downdetector y los testimonios de los propios internautas, la caída se manifiesta principalmente en tres áreas:

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Lentitud extrema: el ‘ feed’ o inicio de la aplicación tarda demasiado en actualizarse o simplemente muestra publicaciones antiguas.

Problemas de inicio de sesión: varios usuarios aseguran que la aplicación los expulsó de sus cuentas de manera automática y les impide volver a ingresar, arrojando mensajes de error.

Fallas en la carga de multimedia: las imágenes, videos e historias (stories) no cargan correctamente, mostrando pantallas en blanco o el conocido ícono de carga infinita.

Como ya es costumbre cada vez que colapsa un servicio de Meta, miles de personas corrieron a la red social X para confirmar si se trataba de un problema general de Facebook o de sus propios dispositivos. Algunos también han dicho que los problemas se presentan de la misma forma en plataformas como Instagram.

En cuestión de minutos, las etiquetas relacionadas con la caída de la red social se convirtieron en tendencia. Además de los reportes serios, los usuarios inundaron la plataforma de Elon Musk con los tradicionales memes que ironizan sobre cómo Meta siempre “tropieza” mientras que X se mantiene en pie para recibir a los “refugiados digitales”.

Hasta el momento, las cuentas oficiales de Meta no han emitido un comunicado confirmando el origen del daño técnico o el tiempo estimado para que el servicio se restablezca por completo en todas las regiones afectadas.

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