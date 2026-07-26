Apple se prepara para introducir uno de los cambios más significativos en su modelo de ventas de dispositivos en años. Según reportes de Bloomberg, la compañía lanzará el próximo 28 de julio en Estados Unidos el programa Apple Upgrade, un sistema de arrendamiento (‘leasing’) que permitirá a los usuarios acceder a la mayoría de sus productos mediante pagos mensuales con mayor flexibilidad.

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Este nuevo programa reemplazará progresivamente al actual iPhone ‘Upgrade Program’, que ha estado disponible durante años exclusivamente para iPhones. A diferencia de su predecesor, Apple Upgrade se extenderá a una gama mucho más amplia de dispositivos: la mayoría de los modelos de iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.

No estará disponible para algunos modelos de entrada como el iPhone 16 base, el Apple Watch SE, el iPad de nivel básico o el MacBook Neo.

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¿Cómo funcionará Apple Upgrade?

El programa operará como un alquiler similar al de automóviles. Los plazos serán de 24 meses para iPhones y Apple Watches, y de 36 meses para iPads y Macs. Los usuarios podrán pagar el dispositivo de forma anticipada durante el período, actualizarse a un modelo más nuevo antes de tiempo, quedárselo al final del contrato o devolverlo.

Apple se asociará con Klarna como socio financiero principal, lo que implicará una verificación de crédito suave (‘soft credit check’). Una de las principales diferencias con el iPhone ‘Upgrade Program’ es que no incluirá AppleCare+ de forma automática, lo que debería traducirse en pagos mensuales más bajos. Esto busca hacer los dispositivos más accesibles en un contexto de precios crecientes de los productos ‘premium’ de la marca.

Apple prepara "Apple Upgrade": alquilar tu iPhone como si fuera una suscripción. Con Klarna, Apple lanzará el 28 de julio en EE. UU. un leasing para iPhone, iPad, Mac y Watch. Pagas una cuota mensual (24 meses en iPhone/Watch, 36 en iPad/Mac) y, al terminar, renuevas a un modelo… pic.twitter.com/jfOJ4HqzRl — TuAppleMundo (@TuAppleMundo) July 22, 2026

Según reportes, Apple promocionará el programa destacando precisamente estos pagos mensuales reducidos en comparación con sus opciones de financiamiento actuales. El objetivo es impulsar las ventas y mantener a los usuarios dentro del ecosistema Apple por más tiempo, facilitando actualizaciones frecuentes sin la necesidad de pagar el precio completo de inmediato.

Por ahora, el programa se lanzará solo en Estados Unidos, disponible tanto en la tienda en línea de Apple como en sus tiendas físicas. No hay información confirmada sobre su llegada inmediata a otros países, incluyendo Colombia y el resto de Latinoamérica, aunque es probable que Apple evalúe una expansión gradual según la recepción y regulaciones locales.

Qué diferencia hay entre el iPhone ‘Upgrade Program’ y el Apple ‘Upgrade’

El iPhone Upgrade Program actual permite financiar un iPhone a 24 meses con interés cero (0% APR), incluye AppleCare+ con robo y pérdida, y da la opción de actualizar después de haber realizado el equivalente a 12 pagos (generalmente tras un año). Al actualizar, el usuario entrega el dispositivo anterior en buen estado y comienza un nuevo contrato. Si se completa el pago, el usuario se queda con el teléfono.

Con Apple Upgrade, la compañía simplifica y unifica sus opciones de financiamiento. Una vez que el nuevo programa esté activo, Apple dejará de aceptar nuevas inscripciones en el iPhone Upgrade Program. Los clientes existentes podrán continuar con sus contratos vigentes hasta completarlos.

Ventajas y preocupaciones

Entre las ventajas destacan la flexibilidad para actualizar, pagos mensuales potencialmente más asequibles y la posibilidad de no comprometerse a largo plazo con la propiedad del dispositivo. Esto podría atraer especialmente a usuarios que prefieren tener siempre el equipo más reciente sin grandes desembolsos iniciales.

Sin embargo, algunos usuarios han expresado preocupaciones. Al tratarse de un arrendamiento, existe el riesgo de percibirlo más como un “renta” que como una compra. Además, al no incluir AppleCare+ por defecto, los usuarios deberán evaluar si agregarlo por separado, lo que podría afectar el costo total. También se menciona que, al final del plazo, devolver el dispositivo significa no acumular un activo propio.

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