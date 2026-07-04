La compañía tecnológica podría estar a punto de romper su tradición de lanzamientos anuales concentrados en septiembre. Según múltiples reportes, Apple planea introducir una cantidad récord de nuevos iPhones en un corto período, con modelos premium y opciones más accesibles a inicios de 2027.

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Aunque Apple no ha confirmado nada oficialmente, las filtraciones de analistas como Mark Gurman de Bloomberg pintan un panorama de cambios significativos en la estrategia de la empresa.

De acuerdo con informes, en septiembre de 2026 Apple presentaría principalmente los modelos de gama alta. Esto incluiría el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el tan esperado iPhone plegable, que podría comercializarse como iPhone Ultra o iPhone Fold.

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Este último representaría el primer dispositivo de este tipo para la compañía y se espera que tenga un precio superior a los 2.000 dólares.

Gurman, ha señalado en varias ocasiones que los modelos Pro y el plegable llegarían en el evento de septiembre, mientras que los modelos base se pospondrían. Esta división permitiría a Apple enfocar la atención en sus dispositivos más ‘premium’ y el innovador foldable, que según rumores incluiría una interfaz similar a la de un iPad cuando está abierto, con énfasis en durabilidad y minimización de la arruga en la pantalla.

El iPhone 18 Pro y Pro Max mantendrían tamaños de pantalla similares a sus predecesores (alrededor de 6,3 y 6,9 pulgadas respectivamente), pero podrían incorporar mejoras como una Dynamic Island más reducida, posible Face ID bajo la pantalla y cámaras con apertura variable en algunos modelos.

También se habla de baterías más grandes y posibles ajustes en diseño, como un módulo de cámaras más pronunciado.

Los modelos accesibles llegarían en 2027

La novedad más disruptiva es el retraso de los iPhone más vendidos. El iPhone 18 estándar, el iPhone 18E (versión económica) y la segunda generación del iPhone Air se lanzarían en marzo de 2027 aproximadamente. Esto rompería con la práctica habitual de Apple de presentar toda la línea en un solo evento.

Los modelos serían los siguientes:

iPhone Air 2: 6,55″, 1.5K, 120Hz LTPO OLED.

iPhone 18: 6,3″, 1.5K, 120Hz LTPO OLED.

iPhone 18e: 6,12″, 60Hz LTPS OLED (sin ProMotion).

Además de los Pro y Ultra 2 a inicios de 2027.

Esta estrategia convertiría a 2027 en el año con más lanzamientos de iPhone en la historia de Apple, coincidiendo además con el 20 aniversario del primer iPhone en 2007. Expertos sugieren que el enfoque en ‘premium’ primero busca maximizar márgenes y generar hype alrededor del dispositivo plegable.

Impacto para consumidores y mercado

Para los usuarios, este calendario fragmentado significa que quienes busquen el iPhone más asequible tendrán que esperar más de seis meses después del evento principal. Quienes prefieren lo ‘premium’ podrán actualizar antes.

En Colombia y Latinoamérica, donde los iPhones de gama alta tienen fuerte demanda, el plegable generará gran expectativa, aunque su precio lo posicionará como un producto nicho.

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