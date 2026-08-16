Por: EL PILON SA

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En Colombia, cada vez que ocurre un terremoto, la rutina del país se interrumpe no solo por el movimiento de la tierra, sino también por la inmediatez con la que las personas buscan explicaciones y respuestas. Antes, esa búsqueda de información dependía de medios tradicionales como la radio o la televisión. Hoy, la llegada de los smartphones y las redes sociales ha transformado la experiencia: en cuestión de segundos, millones pueden reportar, grabar y compartir lo que están viviendo. Sin embargo, esa velocidad trae consigo riesgos significativos.

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De acuerdo con los registros históricos, Colombia ha experimentado grandes terremotos, como el de 1906 en el Pacífico (magnitud de 8.8), el sucedido en el Eje Cafetero en 1999 (6.1) y el más reciente, ocurrido en 2026 frente a la costa del Chocó, con magnitud 7.4. Lo que diferencia al último gran sismo no es únicamente su fuerza, sino el contexto digital en el cual sucedió: por primera vez, el país presenció no solo el temblor, sino la reacción colectiva en tiempo real a través de videos, audios y mensajes que inundaban el entorno virtual, según el análisis presentado por Alfredo Jones Sánchez.

Esta inmediatez facilita medir el impacto, contactar a seres queridos y reportar daños instantáneamente, pero también implica la rápida propagación de desinformación. Surgen videos e imágenes sin relación con el hecho original, audios alarmistas y mensajes que aumentan el temor. Conceptos como fake news (noticias falsas que se difunden como si fueran verdaderas) y bulos (información engañosa que busca confundir o alterar) se han vuelto cotidianos. Según datos referidos en el análisis, el 78 % de las personas en Colombia ha estado expuesta a alguna noticia falsa en el último año y 6 de cada 10 sienten preocupación frente a la dificultad para diferenciar entre lo real y lo falso.

Durante emergencias, como un terremoto, la circulación de información inexacta se incrementa. Las publicaciones que recurren al miedo suelen viralizarse con mayor facilidad. Prueba de esto es el comportamiento del IGC (Índice General de Conversación), que midió 81 puntos sobre 100 durante las primeras 48 horas del reciente sismo, tras analizar 2.500 publicaciones con un alcance estimado de 18 millones de usuarios. Así, la información falsa encuentra terreno fértil en medio del caos, precisamente porque apela directamente a las emociones.

El mismo análisis apunta que, en este contexto, el 68 % de la conversación digital se enfocó en temas críticos como daños, víctimas, gestión gubernamental y ayuda humanitaria. Esta tendencia demuestra la urgencia de informarse y compartir solo contenido verificado. Evitar la difusión de mensajes dudosos, consultar fuentes oficiales y tomarse unos segundos antes de compartir son acciones decisivas, especialmente cuando la información puede salvar vidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son las fake news y cómo afectan durante un terremoto en Colombia?

Las fake news, o noticias falsas, son contenidos incorrectos o manipulados que se difunden como ciertos. Durante un terremoto en Colombia, estas noticias pueden generar pánico, confusión y afectar la correcta toma de decisiones, pues suelen viralizarse rápidamente y distorsionan la percepción del peligro real, dificultando la respuesta ante la emergencia.

¿Cómo reconocer una información confiable sobre terremotos en redes sociales?

Para identificar información confiable sobre terremotos en redes sociales, es importante verificar la fuente, comprobar si el contenido corresponde al lugar y momento precisos, y priorizar comunicaciones provenientes de entidades oficiales o expertas. Asimismo, se recomienda evitar compartir mensajes o videos que no han sido confirmados, especialmente aquellos que buscan generar alarma sin fundamento claro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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